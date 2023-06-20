До кінця року офіційний курс 36,6 грн/$ залишиться незмінним — прогноз Райффайзен Банк Україна Сьогодні 20:02 — Валюта

До кінця року офіційний курс 36,6 грн/$ залишиться незмінним — прогноз Райффайзен Банк Україна

На основі аналізу макроекономічної ситуації в Україні валютний прогноз Райффайзен Банку передбачає збереження поточного офіційного курсу гривні до долара, або так званий стабілізаційний сценарій розвитку подій.

Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин, пише портал «Мінфін».

Зазвичай його банк дотримується двох прогнозів:

стабілізаційного — збереження курсових значень на поточному рівні;

раціонального — девальвації гривні для зменшення дисбалансів у зовнішній торгівлі та інших напрямках.

«У раціональному сценарії зазвичай йдеться про девальвацію курсу 14−15% рік до року, і ми закладали десь 41,6 грн/$. Однак зараз ймовірність стабілізаційного сценарію вища, більша ймовірність збереження 36,6 грн/$. Україна отримує більше інвалюти, аніж витрачає, нарощує свої золотовалютні резерви. Це дає можливість тримати курс на рівні поточного, до кінця бойових дій», — вважає Печерицин.

Читайте також Чи варто українцям зараз скуповувати долари: думка експерта

Він вважає, що перехід до раціонального курсового прогнозу відбудеться лише у разі нових шоків.

«Таких, наприклад, як зупинка роботи зернового коридору та неможливість експортувати продукцію іншими шляхами», — уточнив Олександр Печерицин.

Також у Райффайзен Банку повідомили про збереження свого інфляційного прогнозу на рівні 13,7%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.