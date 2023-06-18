Чи варто українцям зараз скуповувати долари: думка експерта — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи варто українцям зараз скуповувати долари: думка експерта

Валюта
55
Чи варто українцям зараз скуповувати долари: думка експерта
Чи варто українцям зараз скуповувати долари: думка експерта
Долар наразі не виглядає як найкращий засіб для заощаджень українців. Більш привабливими для громадян є гривневі облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).
Про це розповів керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій у коментарі порталу Обозреватель.

Читайте також: Які долари краще тримати під матрацом

Він зазначив, що попит на готівковий долар формується в основному населенням як засіб для заощаджень.
«Але бачимо, що долар зараз не виглядає як найкращий засіб для заощаджень. І доларова інфляція досить велика і ставки в доларах на українському ринку низькі. Очікування по курсу долара залишаються, як на мене. більш-менш стабільні. При цьому гривня — банківські рахунки чи ОВДП в гривні - зараз виглядає набагато більш цікавим засобом для заощадження», — сказав експерт.

Довідка Finance.ua:

  • попри розгортання екологічної катастрофи, валютний ринок майже не реагував на новини: курс гривні залишається міцним із незначними коливаннями;
  • НБУ не виключає кроків щодо переходу до більш гнучкого валютного курсу, втім найближчим часом не слід очікувати повноцінного режиму плаваючого курсоутворення;
  • які чинники найбільше впливатимуть на курсоутворення влітку 2023 року.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.