Чи варто українцям зараз скуповувати долари: думка експерта — Finance.ua

Чи варто українцям зараз скуповувати долари: думка експерта Сьогодні 10:41 — Валюта

Чи варто українцям зараз скуповувати долари: думка експерта

Долар наразі не виглядає як найкращий засіб для заощаджень українців. Більш привабливими для громадян є гривневі облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).

Про це розповів керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій у коментарі порталу Обозреватель.

Читайте також: Які долари краще тримати під матрацом

Він зазначив, що попит на готівковий долар формується в основному населенням як засіб для заощаджень.

«Але бачимо, що долар зараз не виглядає як найкращий засіб для заощаджень. І доларова інфляція досить велика і ставки в доларах на українському ринку низькі. Очікування по курсу долара залишаються, як на мене. більш-менш стабільні. При цьому гривня — банківські рахунки чи ОВДП в гривні - зараз виглядає набагато більш цікавим засобом для заощадження», — сказав експерт.

Довідка Finance.ua:

попри розгортання екологічної катастрофи, валютний ринок майже не реагував на новини: курс гривні залишається міцним із незначними коливаннями;

НБУ не виключає кроків щодо переходу до більш гнучкого валютного курсу, втім найближчим часом не слід очікувати повноцінного режиму плаваючого курсоутворення;



які чинники найбільше впливатимуть на курсоутворення влітку 2023 року.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.