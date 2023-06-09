У Нацбанку розповіли, як відбуватиметься перехід до гнучкого курсу долара — Finance.ua

У Нацбанку розповіли, як відбуватиметься перехід до гнучкого курсу долара Сьогодні 09:02 — Валюта

У Нацбанку розповіли, як відбуватиметься перехід до гнучкого курсу долара

Національний банк України (НБУ) не виключає кроків щодо переходу до більш гнучкого валютного курсу, втім найближчим часом не слід очікувати повноцінного режиму плаваючого курсоутворення.

Про це розповіла пресслужба Нацбанку в коментарі «Апострофу».

Нагадаємо, одразу після російського вторгнення регулятор з метою забезпечення стабільної роботи фінансової системи країни зафіксував валютний курс на рівні 29,25 гривні/долар США. У липні 2022 року фіксований курс було підвищено до рівня 36,56 гривні/долар «з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара до інших валют».

До початку великої війни валютний курс був плаваючим і встановлювався за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку.

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«Фіксований курс в умовах значної невизначеності, спричиненої повномасштабною війною, відіграє важливу роль для стабілізації економіки, виконуючи функцію якоря для заспокоєння очікувань, — йдеться у відповіді НБУ. — Водночас світова практика та досвід Національного банку свідчать, що фіксація курсу та жорсткі адміністративні обмеження, що її підтримують, є оптимальним рішенням лише у відносно обмеженій часовій перспективі. Адміністративні важелі впливу на ринок з часом втрачають свій позитивний вплив, натомість негативні ефекти від їх застосування — посилюються».

З огляду на це, Нацбанк спрямовує свої зусилля на формування належних передумов для переходу до пом’якшення обмежень, а в перспективі - і до більшої гнучкості курсу.

«Для того, щоб такий перехід не створив шоків для економіки, НБУ, зокрема, зберігає облікову ставку на рівні 25%, а також вживає додаткові заходи, спрямовані на забезпечення привабливості та збільшення строковості заощаджень в гривні», — підкреслили в Нацбанку.

При цьому регулятор зазначив, що кроки з пом’якшення валютних обмежень та у напрямку до більшої гнучкості курсу прив’язуватимуться не до часових меж, а до наявності необхідних макроекономічних передумов.

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«Важливим пріоритетом НБУ є збереження стійкості та керованості курсової динаміки як важливого елементу досягнення низької та стабільної інфляції. З огляду на це, а також ураховуючи обмежену здатність валютного ринку до самозбалансування, навіть після переходу до гнучкішого курсу, НБУ і надалі контролюватиме ситуацію на валютному ринку. Виходячи з цього, звертаємо Вашу увагу, що… йдеться саме про перехід до більшої гнучкості курсу в перспективі за формування необхідних передумов. Натомість про повернення до повноцінного режиму плаваючого курсоутворення навіть у середньостроковій перспективі поки не йдеться», — повідомили в Нацбанку України.

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