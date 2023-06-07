У травні курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму за рік — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У травні курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму за рік — НБУ

Валюта
18
У травні курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму за рік — НБУ
У травні курс долара на готівковому ринку впав до мінімуму за рік — НБУ
У травні 2023 року середній курс продажу готівкового долара в Україні знизився на 0,5% до 37,59 гривень. Курс знизився до мінімуму із червня 2022 року.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Порівняно з груднем 2022 року курс знизився на 6,5%.
Таблиця: РБК-Україна
Таблиця: РБК-Україна
За даними НБУ, обсяг продажу банками та обмінними пунктами готівкової валюти громадянам склав за квітень 1,627 млрд доларів. При цьому у населення купили 1,377 млрд доларів.
Нагадаємо, фінансові аналітики у квітні прогнозували протягом наступних 12 місяців курс на рівні 40,04 грн/долар. Банкіри чекали на курс на рівні 41,38 грн/долар.
Місце для вашої реклами
Водночас останнім часом ситуація на ринку значно змінилася. Аналітики Dragon Capital покращили прогноз курсу гривні на кінець року до 39 грн/долар порівняно з попереднім прогнозом 43 грн/долар.
Поліпшенню ситуації сприяли заходи НБУ, спрямовані на обмеження непродуктивного виведення капіталу, сезонне збільшення пропозиції іноземної валюти від аграріїв до посівної, а також стабілізація девальваційних очікувань населення та бізнесу.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💸

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.