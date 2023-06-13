Аналітики розповіли про ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

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Аналітики розповіли про ситуацію на валютному ринку

Валюта
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Аналітики розповіли про ситуацію на валютному ринку
Аналітики розповіли про ситуацію на валютному ринку
Попри розгортання екологічної катастрофи, валютний ринок майже не реагував на новини: курс гривні залишається міцним із незначними коливаннями.
Про це йдеться у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU.
«Роздрібний ринок завершив минулий тиждень черговим незначним укріпленням курсу гривні. У 15 системно важливих банках у середньому воно склало трошки більше ніж 0,1% до 36,8−37,4 грн/долар. З початку року укріплення курсу загалом вже перевищує 8%», — йдеться у повідомленні.
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Фахівці зазначили, що готівковий курс уже майже зрівнявся з курсом, який банки використовують для валютних карток, і в більшості банків уже вигідніше купувати готівку та поповнювати валютні рахунки, аніж купувати валюту на депозитні рахунки. Саме тому обсяги купівлі безготівкової валюти залишаються на досить низькому рівні, а співвідношення купівлі й продажу валюти на роздрібному ринку змінюється несуттєво.

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«Тож у підсумку курс залишається міцним із незначними коливаннями. Ситуація на міжбанківському ринку залишається стабільною і з прийнятними обсягами інтервенцій НБУ», — резюмували аналітики.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше;
  • НБУ не виключає кроків щодо переходу до більш гнучкого валютного курсу, втім найближчим часом не слід очікувати повноцінного режиму плаваючого курсоутворення.

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За матеріалами:
УНІАН
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