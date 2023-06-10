НБУ дав роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти — Finance.ua

НБУ дав роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти Сьогодні 11:45 — Валюта

НБУ дав роз’яснення щодо обміну готівкової іноземної валюти

На основі аналізу звернень громадян НБУ виділив дві ключові проблеми: перша виникає під час обміну іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження, друга — банкнот давніх років випуску.

Про це сказано на сайті НБУ.

Для кожного випадку є чіткі вимоги чинного валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, дотримання яких регулятор вимагає від усіх уповноважених установ, що мають ліцензію на здійснення валютно-обмінних операцій.

1. Якщо банкнота має ознаки значного зношення або пошкодження, незалежно від її року випуску клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо.

Операцію інкасо можуть здійснювати уповноважені установи, що мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом.

Також зазначимо, що ступень зношеності банкнот іноземної валюти встановлюються центральними банками відповідних країн, зокрема для долара США — Федеральною Резервною системою США, і не підлягає регулюванню НБУ, водночас повинна бути передбачена умовами договорів з іноземним банком-кореспондентом.

Прийняті на інкасо банкноти надсилаються іноземному банку-кореспонденту для обміну і отримання придатних до обігу банкнот.

Звертаємо увагу, що комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки відповідно до статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» стягують згідно з установленими ними тарифами, інформація про які має бути розміщена в доступному для клієнта місці.

Зважаючи на суттєве ускладнення логістичних шляхів під час повномасштабної війни і пов’язане з цим зростання прямих затрат банків на здійснення такого передавання валюти для обміну, уповноважені установи поступово збільшують комісії за операції інкасо. Клієнти можуть обрати установу, комісія якої є нижчою.

Строки виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав (відшкодування безпосередньо після приймання банкнот від клієнта або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента) установлюються банками самостійно.

2. Обмін готівкової іноземної валюти, що не має ознак зношення або набула під час обігу ознаки незначного зношення, незалежно від року випуску.

Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції. Зокрема це стосується і здійснення операцій з банкнотами всіх номіналів доларів США, що випускалися Федеральною резервною системою з 1914 року дотепер.

Про це чітко зазначено в Положенні про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України, затвердженому постановою Правління НБУ від 02 січня 2019 року № 1 (зі змінами) (далі - Положення № 1).

В НБУ підкреслили що Національний банк України не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше.

Висновок

Отже, уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, і не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення.

У разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску обмінювати валюту на підставі року випуску Національний банк готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок.

Якщо під час перевірки будуть виявлені факти порушення вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, до порушників застосовуватимуться адекватні заходи впливу.

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