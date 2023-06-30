НБУ затвердив стратегію валютної лібералізації та повернення до інфляційного таргетування — Finance.ua

НБУ затвердив стратегію валютної лібералізації та повернення до інфляційного таргетування Сьогодні 15:01 — Валюта

НБУ затвердив стратегію валютної лібералізації та повернення до інфляційного таргетування

Національний банк затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Підготовка Стратегії є одним зі структурних маяків у межах програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, виконання якого було передбачено до кінця червня 2023 року. Отже, затвердження Стратегії, попередньо погодженої з експертами МВФ, означає виконання Україною чергового структурного маяка», — сказано в повідомленні.

Розроблення та реалізація Стратегії також спрямовані на виконання положень Основних засад грошово-кредитної політики на період воєнного стану, затверджених Радою НБУ в квітні 2022 року.

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«Ними передбачено поступове повернення до інфляційного таргетування, адже цей режим дає змогу забезпечувати одночасне досягнення цілей НБУ з цінової і фінансової стабільності та підтримки сталого економічного зростання в тривалій перспективі», — пояснили в Нацбанку.

Стратегія складається з трьох основних напрямів:

пом’якшення валютних обмежень;

перехід до більшої гнучкості курсу;

повернення до принципів інфляційного таргетування.

Кроки з реалізації Стратегії прив’язуватимуться не до конкретних дат, а до формування визначених нею передумов.

Національний банк впроваджуватиме Стратегію послідовно та поступово, спираючись на наявність необхідних передумов.

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«Так, сформовані належні передумови дали змогу НБУ пом’якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для наступних кроків ще формуються», — кажуть в НБУ.

Крім того, під час реалізації відповідної Стратегії Національний банк враховуватиме результати ретельного аналізу ефективності попередніх кроків та потенційного впливу змін, які планується реалізувати за одним напрямом, на зміни за іншими напрямами, а також на інші аспекти макроекономічної політики (зокрема, на фіскальну позицію та боргову стійкість).

Завдяки такому підходу повернення у перспективі до інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом відбуватиметься у впорядкований, консистентний спосіб, що дасть змогу мінімізувати ризики для цінової і фінансової стабільності та максимізувати потенціал для сталого економічного відновлення.

Курсова стійкість залишатиметься важливим елементом досягнення цілей Національного банку впродовж всіх етапів реалізації Стратегії.

Відповідно Національний банк зберігатиме жорсткі монетарні умови шляхом підтримання достатньо високого рівня процентних ставок у реальному вимірі. Це забезпечуватиме високу привабливість гривневих активів і у такий спосіб дасть змогу мінімізувати ризики для курсової стійкості.

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