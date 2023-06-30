Тарифи на воду в Україні зростуть з 1 липня: нові ціни та як платити менше — Finance.ua

Тарифи на воду в Україні зростуть з 1 липня: нові ціни та як платити менше Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Тарифи на воду в Україні зростуть з 1 липня: нові ціни та як платити менше

Українцям затвердили підвищення тарифів на холодну воду та водовідведення з 1 липня та 1 вересня. Зростання цін вже відкладали кілька разів — 1 січня, потім 1 березня, і потім ще й 1 червня. Тепер рішення ухвалено, у великих містах вартість води зросте в середньому на 32% (залежно від водоканалу).

Рішення ухвалила профільна нацкомісія (НКРЕКП) на засіданні 29 червня. У невеликих населених пунктах вода дорожчає ще з кінця 2022 року за рішенням місцевої влади, бо їм не потрібна згода НКРЕКП.

Ціни будуть підвищені для 34 підприємств. Серед них водоканали у таких містах:

Київ — тариф на воду збільшиться на 10,75 грн, до 41,136 грн за куб. м (централізоване водопостачання 22,884 грн. + централізоване водовідведення 18,252 грн);

Одеса — сумарно ціна зросте із 35,15 до 44,86 грн за кубометр;

Вінниця — за постачання води та водовідведення платити доведеться не 25,62 грн, а 47,75 грн за куб;

Дніпро — тариф підвищується з 31,36 до 38,79 грн за кубометр;

Ужгород — платити доведеться 54,57 грн за кубометр.

Старі тарифи залишаться у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях. Також більше не почнуть платити ті, хто отримує житлові субсидії.

Чому підвищують тариф

У НКРЕКП пояснювали: на зміну тарифів вплинуло зменшення обсягів реалізації, які було враховано у чинних тарифах. Зокрема, на 2,03 млн куб, або на 10,43% із централізованого водопостачання та на 1,3 млн кубів (7,48%) з централізованого водовідведення.

Крім того, на 12−13% зросли витрати водоканалів на електроенергію. На 20−29% збільшились і витрати на оплату праці.

Минулого разу тарифи на воду переглядали майже півтора роки тому. Останнє підвищення відбулося у грудні 2021 року.

Як платити за воду менше

Закривайте воду, якщо не користуйтеся нею. Під час того, як ви миєте голову, вмиваєтеся, голитеся, закривайте воду. Це має стати корисною звичкою. Найкраще використовувати змішувач ручки у вигляді ручки, а не двох кранів (так легко регулювати температуру).

Вчасно ремонтуйте сантехніку. Навіть якщо з крана трохи капає вода, за місяць такими краплями може накопичитися ціла ванна кімната.

Краще приймати душ, а не ванну. Це дозволить заощаджувати воду. Також не варто просто так виливати воду. Відкривайте кран, щоб намочити тіло і змити мило.

Для зберігання води під час миття посуду слід встановити подвійну раковину. Тоді можна мити посуд в одній частині, а полоскати — в іншій.

Не рекомендується розморожувати продукти м’ясо, рибу під струменем. Це не тільки марна витрата води та тепла, але й знищення корисних речовин продуктів.

Потрібно перекривати вентиль для води, якщо приміщення залишаєте на кілька днів. На кранах також можна встановити спеціальний пристрій, який уповільнює напір (аератор).

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