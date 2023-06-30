У «Дії» тестують оновлену послугу зміни місця проживання — Finance.ua

У «Дії» тестують оновлену послугу зміни місця проживання Сьогодні 10:28 — Особисті фінанси

У «Дії» тестують оновлену послугу зміни місця проживання

У «Дії» оголосили про набір тестувальників вдосконаленої послуги зміни місця проживання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

«Найближчим часом запустимо у Дії одну з найочікуваніших послуг серед українців — зміна місця проживання. Як завжди, у кілька кліків і без походів до держорганів. Спочатку сервіс буде доступний для жінок та дітей», — сказано в повідомленні.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням

«На початку повномасштабної війни окремі держреєстри не працювали задля додаткового захисту даних українців. Відповідно послуга Зміна місця проживання також була призупинена. Українцям доводилося особисто звертатися до ЦНАП чи органів реєстрації, щоб змінити місце проживання», — кажуть у Мінцифри.

У міністерстві зазначили, що сервіс працюватиме без людського фактора: коли ви змінюватимете місце проживання у власному або у житлі іншого власника, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично.

Щоб взяти участь у бета-тесті, потрібно:

мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії;

мати податковий номер;

бути старшим за 14 років, або 18, якщо змінюєте місце проживання дитини;

не бути військовозобов'язаним.

Крім того, житло не має бути в іпотеці, а право власності на нього має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.

«Якщо хочете задекларувати нове місце проживання в житлі іншого власника, потрібно отримати від нього підтвердження. Також при зміні проживання дитини маєте отримати дозвіл другого з батьків. Це можна зробити за посиланням або через QR-код», — додали в Мінцифри.

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