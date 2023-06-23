Розмитнення авто й не тільки. В «Дії» незабаром з’являться 5 нових сервісів — Finance.ua
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Розмитнення авто й не тільки. В «Дії» незабаром з’являться 5 нових сервісів

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Розмитнення авто й не тільки. В «Дії» незабаром з’являться 5 нових сервісів
Розмитнення авто й не тільки. В «Дії» незабаром з’являться 5 нових сервісів
Вже незабаром в «Дії» з’являться нові сервіси, серед яких допомога в розмитненні авто, відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків та інші.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Мінцифри.
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Які сервіси з’являться в «Дії»:
  • відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків — наразі Мінцифра працює над послугою разом з Фондом гарантування вкладів;
  • розмитнення авто у кілька кліків — Мінцифра допрацьовує закон, після чого його має ухвалити Верховна рада;
  • зміна місця проживання — після зміни місця проживання, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично;
  • перереєстрація авто у разі купівлі-продажу — продавець та покупець матимуть змогу оформити договір у застосунку й підписати його після перевірки Головним сервісним центром;
  • документи про освіту;
Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився статистикою сплати податків українськими підприємцями через застосунок «Дія». За його словами у 2022 році через «Дію» було сплачено 1,4 млрд грн податків.

Нова послуга для ФОП вже у Дії 📱

За матеріалами:
РБК-Україна
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