Розмитнення авто й не тільки. В «Дії» незабаром з’являться 5 нових сервісів — Finance.ua

Розмитнення авто й не тільки. В «Дії» незабаром з’являться 5 нових сервісів Сьогодні 11:29 — Особисті фінанси

Розмитнення авто й не тільки. В «Дії» незабаром з’являться 5 нових сервісів

Вже незабаром в «Дії» з’являться нові сервіси, серед яких допомога в розмитненні авто, відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків та інші.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Мінцифри.

Які сервіси з’являться в «Дії»:

відшкодування вкладів для вкладників збанкрутілих банків — наразі Мінцифра працює над послугою разом з Фондом гарантування вкладів;

розмитнення авто у кілька кліків — Мінцифра допрацьовує закон, після чого його має ухвалити Верховна рада;

зміна місця проживання — після зміни місця проживання, зміна статусу в реєстрі відбуватиметься автоматично;

перереєстрація авто у разі купівлі-продажу — продавець та покупець матимуть змогу оформити договір у застосунку й підписати його після перевірки Головним сервісним центром;

документи про освіту;

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився статистикою сплати податків українськими підприємцями через застосунок «Дія». За його словами у 2022 році через «Дію» було сплачено 1,4 млрд грн податків.

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