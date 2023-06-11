Федоров розповів, скільки податків українські підприємці заплатили через "Дію" — Finance.ua
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Федоров розповів, скільки податків українські підприємці заплатили через "Дію"

Казна та Політика
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Федоров розповів, скільки податків українські підприємці заплатили через "Дію"
Федоров розповів, скільки податків українські підприємці заплатили через "Дію"
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився статистикою сплати податків українськими підприємцями через застосунок «Дія». За його словами у 2022 році через «Дію» було сплачено 1,4 млрд грн податків.
Про це голова Мінцифри розповів на економічному форумі «Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України», повідомляють Новини.Live.
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За словами Федорова застосунком «Дія» користуються вже 19 мільйонів українців. З його допомогою податки сплачують 1,2 мільйона ФОПів.
Голова Мінцифри відзначив, що зручність сплати податків у «Дії» буде формувати у суспільства попит на реформування та цифровізацію Державної податкової служби.
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За словами Федорова, на даний момент найголовніше завдання — це зробити реалізацію всіх державних послуг «у кілька кліків», а також дати змогу українцям при сплаті податків бачити, куди будуть направлені їх кошти.
«Звичайно, що кожну транзакцію неможливо відслідкувати. Але щоб можна було побачити, що ці кошти йдуть в місцевий бюджет, а ці — в центральний. Бо нам потрібно ще змінювати культуру сплати податків. Щоб всі розуміли, що можна запитувати з місцевої та центральної влади», — додав Михайло Федоров.

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За матеріалами:
Novyny.live
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