Федоров розповів, скільки податків українські підприємці заплатили через "Дію" — Finance.ua

Федоров розповів, скільки податків українські підприємці заплатили через "Дію"
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився статистикою сплати податків українськими підприємцями через застосунок «Дія». За його словами у 2022 році через «Дію» було сплачено 1,4 млрд грн податків.
Про це голова Мінцифри розповів на економічному форумі «Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України», повідомляють Новини.Live.
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За словами Федорова застосунком «Дія» користуються вже 19 мільйонів українців. З його допомогою податки сплачують 1,2 мільйона ФОПів.
Голова Мінцифри відзначив, що зручність сплати податків у «Дії» буде формувати у суспільства попит на реформування та цифровізацію Державної податкової служби.
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За словами Федорова, на даний момент найголовніше завдання — це зробити реалізацію всіх державних послуг «у кілька кліків», а також дати змогу українцям при сплаті податків бачити, куди будуть направлені їх кошти.
«Звичайно, що кожну транзакцію неможливо відслідкувати. Але щоб можна було побачити, що ці кошти йдуть в місцевий бюджет, а ці — в центральний. Бо нам потрібно ще змінювати культуру сплати податків. Щоб всі розуміли, що можна запитувати з місцевої та центральної влади», — додав Михайло Федоров.
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