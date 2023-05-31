Українці придбали 1 млн військових облігацій у Дії — Finance.ua

Українці придбали 1 млн військових облігацій у Дії Сьогодні 09:14 — Фондовий ринок

Українці придбали 1 млн військових облігацій у Дії

Українці придбали 1 млн військових облігацій у Дії. Це потужна підтримка армії та економіки України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

«Військові облігації в Дії — це ваш внесок у перемогу України. Послуга доступна в застосунку вже 8 місяців, і за цей час українці придбали 1 млн цінних паперів на понад 1 млрд гривень. Усі кошти йдуть на потреби армії та економіки України», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що українці вже отримали 6,6 млн гривень виплат за погашені облігації. Ще сотні тисяч власників цінних паперів отримають кошти після закінчення терміну вкладу.

«Військові облігації в Дії — це можливість просто та зручно допомагати державі. Адже кожна облігація — це зброя, техніка та необхідні медикаменти для наших захисників і захисниць. А також потужна підтримка економіки України. За 8 місяців функціонування послуги держава отримала понад 1 млрд гривень. Це доводить, що військові облігації в Дії стали дієвим інструментом, який дозволяє кожному зробити свій внесок у перемогу», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Кожна військова облігація має назву тимчасово окупованого українського міста. Зараз доступні:

Ялта;

Севастополь;

Донецьк;

Маріуполь.

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