Скасування пільгового 2% податку для ФОП: Рада ухвалила законопроект — Finance.ua

Скасування пільгового 2% податку для ФОП: Рада ухвалила законопроект
Верховна Рада ухвалила в цілому податковий законопроєкт № 8401, який, зокрема, передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та частково — мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг.
Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового комі
тету В Р Ярослав Железняк.
Прийняття цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
Зокрема, редакція до другого читання передбачає, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.
Але, за словами нардепа, законопроєкт врегульовує перехід з 2% ЄП:
- платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;
- новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
- автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;
- надати платникам, які в 2023 року перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно в 2023 року на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до
01.09.2023р., такий платник вважатиметься платником ЄП з 01.08.2023 р.
Також з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
При цьому з 1 жовтня повертається повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.
«Але передбачене звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій)», — додав Железняк.
Законопроєктом також передбачено:
- «технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
- зберегти право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій);
- надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною