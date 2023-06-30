Скасування пільгового 2% податку для ФОП: Рада ухвалила законопроект — Finance.ua

Скасування пільгового 2% податку для ФОП: Рада ухвалила законопроект Сьогодні 16:01 — Казна та Політика

Скасування пільгового 2% податку для ФОП: Рада ухвалила законопроект

Верховна Рада ухвалила в цілому податковий законопроєкт № 8401, який, зокрема, передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та частково — мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг.

тету В Р Ярослав Железняк. Про це повідомив у Telegram перший заступник голови податкового коміЖелезняк.

Прийняття цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.

Зокрема, редакція до другого читання передбачає, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.

Але, за словами нардепа, законопроєкт врегульовує перехід з 2% ЄП:

платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

надати платникам, які в 2023 року перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно в 2023 року на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому, в разі подання заяви до 01.09.2023 р., такий платник вважатиметься платником ЄП з 01.08.2023 р .

Також з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

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При цьому з 1 жовтня повертається повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.

«Але передбачене звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій)», — додав Железняк.

Законопроєктом також передбачено:

«технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;

зберегти право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій);

надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.

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Економічна Правда За матеріалами:

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