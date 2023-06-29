ДПС оприлюднила, скільки єдиного податку сплатили підприємці у 2023 — Finance.ua

ДПС оприлюднила, скільки єдиного податку сплатили підприємці у 2023 Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

ДПС оприлюднила, скільки єдиного податку сплатили підприємці у 2023

Державна податкова служба порахувала скільки коштів сплатили до бюджету підприємці за перші п’ять місяців 2023 року.

Про це повідомляється в звіті ДПС.

ДПС вказують, що малий бізнес та частина підприємців використовує державні переваги, які надані у період воєнного часу. Зокрема це стосується платників 1 та 2 групи, які з квітня 2022 року у разі надзвичайного стану можуть використовувати право не сплачувати щомісячні внески єдиного податку.

Однак Державна податкова служба наголошує, що попри складні економічні умови, підприємці сплачують єдиний податок.

За п’ять місяців 2023 року українські платники податків сплатили 15,2 млрд гривень єдиного податку. Платники 1 та 2 групи сплатили до бюджету 2,3 млрд гривень, що становить 17,1% загальних надходжень єдиного податку.

Загалом в Україні станом на 1 червня зареєстровано близько 2 млн підприємців, що є найбільшим показником за останні 5 років. Спрощену систему оподаткування з них застосовують 76%, тобто понад 1,5 млн осіб.

Довідка Finance.ua:

Президент Володимир Зеленський обіцяє радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків. Про це президент заявив під час виступу в Верховній Раді.

«Наша мета — податкова без податківців, митниця без митників. Автоматичні цифрові процедури», — сказав президент України.

За його словами, цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці, де є будь-який контакт між громадянином і посадовцем, між бізнесом і чиновником.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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