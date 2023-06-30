Світовий банк виділив Україні кредит у 1,5 млрд доларів — Finance.ua

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Світовий банк виділив Україні кредит у 1,5 млрд доларів

Казна та Політика
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Світовий банк виділив Україні кредит у 1,5 млрд доларів
Світовий банк виділив Україні кредит у 1,5 млрд доларів
Рада директорів Світового банку виділила Україні кредит на 1,5 млрд доларів під гарантії уряду Японії в рамках фонду Advance Ukraine.
Про це повідомляє пресслужба Світового банку.
Повідомляється, що цю суму спрямують на підтримку реформ, які проводяться державою, які мають пом’якшити економічні наслідки повномасштабного вторгнення рф.
Як пояснили менеджери банку, виділені кошти мають виконати три цілі:
  • допомогти задовольнити потреби бідних громадян та переміщених осіб, надавши допомогу домогосподарствам;
  • підтримати реформи, спрямовані на підвищення прозорості та підзвітності витрачання державних ресурсів;
  • допомогти ринкам краще функціонувати «під час і після війни».
«Світовий банк продовжить свою незмінну підтримку, щоб допомогти Україні відновитися та відновити ще сильнішу економіку», — заявила Антонелла Бассані, регіональний віце-президент Світового банку.
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Також повідомляється, що у новому 2023−2024 фінансовому році Світовий банк та уряд України реалізовуватимуть рамкові проекти, зосередивши увагу на пріоритетних для країни секторах, включаючи енергетику, охорону здоров’я, соціальний захист, освіту, житлове будівництво та сільське господарство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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