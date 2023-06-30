Зеленський підписав закон про доплати військовим та відпустки під час воєнного стану — Finance.ua

Зеленський підписав закон про доплати військовим та відпустки під час воєнного стану Сьогодні 12:35 — Особисті фінанси

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроект № 9342 щодо доплат та збільшення відпусток для військовослужбовців, повідомляється на сайті Верховної Ради.

«30.06.2023 — повернуто з підписом від Президента України», — ідеться у картці документа.

Що зміниться

Законопроєкт передбачає:

1) законодавче закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час дії воєнного стану:

які виконують завдання, — від 30 000 до 100 000 гривень;

які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира — 20 100 гривень;

строкової військової служби — 6 000 гривень;

курсантам — 2 350 гривень;

інструкторам у військових частинах — від 15 000 до 30 000 гривень;

2) відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

всім військовослужбовцям — частина щорічної відпустки 30 днів (зараз — 10 днів);

курсантам — канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз немає, у мирний час зимова — 15, літня — 30);

військовослужбовцям строкової служби — 30 днів (зараз немає, в мирний час — 10 днів);

3) недопущення до участі у бойових діях мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду;

4) удосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформлення відповідних документів (реформа ВЛК);

5) запровадження порядку підтвердження факту участі у виконанні завдань територіальної оборони та/або участі у заходах інших осіб, які загинули (померли) під час виконання таких завдань;

6) надання можливості військовослужбовцям строкової служби перейти в статус мобілізованих за бажанням;

7) унормування питання відомчої реєстрації спеціального автомобільного транспорту Управління державної охорони та Національної поліції України.

Нагадаємо, 28 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон № 9342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану».

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