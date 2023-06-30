Зеленський підписав закон про доплати військовим та відпустки під час воєнного стану — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про доплати військовим та відпустки під час воєнного стану

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Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом законопроект № 9342 щодо доплат та збільшення відпусток для військовослужбовців, повідомляється на сайті Верховної Ради.
«30.06.2023 — повернуто з підписом від Президента України», — ідеться у картці документа.

Що зміниться

Законопроєкт передбачає:
1) законодавче закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час дії воєнного стану:
  • які виконують завдання, — від 30 000 до 100 000 гривень;
  • які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира — 20 100 гривень;
  • строкової військової служби — 6 000 гривень;
  • курсантам — 2 350 гривень;
  • інструкторам у військових частинах — від 15 000 до 30 000 гривень;
2) відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:
  • всім військовослужбовцям — частина щорічної відпустки 30 днів (зараз — 10 днів);
  • курсантам — канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз немає, у мирний час зимова — 15, літня — 30);
  • військовослужбовцям строкової служби — 30 днів (зараз немає, в мирний час — 10 днів);
3) недопущення до участі у бойових діях мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду;
4) удосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформлення відповідних документів (реформа ВЛК);

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5) запровадження порядку підтвердження факту участі у виконанні завдань територіальної оборони та/або участі у заходах інших осіб, які загинули (померли) під час виконання таких завдань;
6) надання можливості військовослужбовцям строкової служби перейти в статус мобілізованих за бажанням;
7) унормування питання відомчої реєстрації спеціального автомобільного транспорту Управління державної охорони та Національної поліції України.
Нагадаємо, 28 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон № 9342 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану».
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За матеріалами:
Finance.ua
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