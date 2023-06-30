МВФ покращив прогноз на 2023 рік для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів — Finance.ua

МВФ покращив прогноз на 2023 рік для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

МВФ покращив прогноз на 2023 рік для України щодо інфляції, безробіття, держборгу та міжнародних резервів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив покращений прогноз макропоказників України на основі першого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

Про це йдеться на сайті МВФ.

Зокрема, Фонд покращив очікування щодо інфляції на 2024 рік до 10%, хоча прогноз зростання реальних доходів залишився майже на тому ж рівні - 2,5%.

В звіті Фонду в кінці березня організація передбачала інфляцію цього року на рівні 20% проти 26,6% у минулому році, а також зниження реальних доходів на 2%, після їхнього зниження на 21,1% у 2022 році.

В оновленому звіті підтверджено прогноз динаміки ВВП України на цей рік від -1% до +3%. За словами представників Фонду, це стало можливим завдяки значно кращим результатам 1-го кварталу, ніж очікувалося, підвищенню оцінки внеску приватного споживання з 1,2% до 2,7% і державного з -0,2% до 0,7%, а також інвестицій з 0,3% до 2,6%, при збереженні негативного внеску чистого експорту на рівні 4,1%.

МВФ покращив прогноз зростання номінального ВВП у 2023 році з 6,05 трлн грн до 6,5 трлн грн, а в 2024 — з 7,37 млрд грн до 7,71 млрд грн.

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Прогноз безробіття на 2023 рік покращений з 20,9% до 19,4%, а на 2024 — з 11,9% до 10,6%.

МВФ також покращив прогноз дефіциту держфінансів до 19,1% ВВП з 20,4% ВВП, а без урахування грантів — з 28,2% ВВП до 25,8% ВВП.

В результаті МВФ значно покращив прогноз зростання держборгу в цьому році - з 98,3% ВВП до 88,1% ВВП. Згідно з оновленим макропрогнозом, державний борг продовжить зростати ще два роки і досягне піку в 100,7% ВВП у 2025 році, тоді як початковий прогноз передбачав досягнення піку в 105% ВВП вже наступного року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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