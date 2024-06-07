День фінансів: $225 млн від США, реформи в ЗСУ, ціни на житло в Україні — Finance.ua

День фінансів: $225 млн від США, реформи в ЗСУ, ціни на житло в Україні Сьогодні 17:45

П’ятниця, 7 червня. У Генштабі скорочують працівників, а Мінекономіки пропонує перекваліфіковувати жінок на «чоловічі» професії.

Програма з МВФ. Міжнародний валютний фонд Міжнародний валютний фонд очікує , що Україна, згідно з домовленостями за програмою EFF, до кінця нинішнього року проведе перший аудит НАБУ, зміцнить Кримінальний процесуальний кодекс та створить Вищий адміністративний суд.

черговий транш у межах чинної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом — 2,2 млрд дол. Зі свого боку голова НБУ Андрій Пишний вважає , що Київ має доволі високі шанси отримати до кінця червняу межах чинної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом — 2,2 млрд дол.

$225 млн від США. США США нададуть близько $225 млн військової допомоги Україні. Новий пакет допомоги включає боєприпаси для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS, а також мінометні системи та низку артилерійських снарядів.

Реструктуризація держборгу. Міністерство фінансів продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу. «Найближчим часом ці переговори будуть публічними», — Міністерство фінансів продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу. «Найближчим часом ці переговори будуть публічними», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Що відбувається в економіці. Звіт Національного банку Звіт Національного банку свідчить , що інфляція в квітні залишилася на рівні березня — 3,2% р/р. Ситуація на валютному ринку була контрольованою завдяки інтервенціям НБУ, попри погіршення балансу попиту та пропозиції валюти. А дефіцит державного бюджету в травні стрімко розширився через значні видатки.

Реформи в ЗСУ. В Україні триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. «Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед», — В Україні триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. «Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед», — повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Жінок закликали опановувати чоловічі професії. Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому в Міністерстві економіки Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому в Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати. Ідеться про тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів.

«Торговельний безвіз» з ЄС. Набули чинності так звані автономні заходи торгівлі, за якими ще на один рік призупинена дія всіх імпортних мит та квот для українського експорту на європейський ринок.

Інвестиційний арбітраж з рф. «Укргідроенерго» «Укргідроенерго» розпочало процедуру інвестиційного арбітражу з росією для відшкодування збитків, завданих знищенням Каховської гідроелектростанції.

Графіки вимкнень. У ніч на суботу, 8 червня, з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції. Це має тимчасово покращити ситуацію в українській енергосистемі, завдяки чому обмеження для споживачів У ніч на суботу, 8 червня, з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції. Це має тимчасово покращити ситуацію в українській енергосистемі, завдяки чому обмеження для споживачів стануть дещо м’якшими

блекауту в країні. Оператор системи передачі електроенергії в Україні компанія «Укренерго» наразі не передбачає вірогідності

Також у компанії Київстар розказали , що робити в умовах довготривалого відключення світла.

купівлі електрокарів. Так, у травні український автопарк Вимкнення світла не зупиняють українців від. Так, у травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

Ціни на житло в Україні. Аналітичний центр українського маркетплейсу Dim. ria Аналітичний центр українського маркетплейсу Dim. ria підсумував весняний сезон 2024 року на ринку нерухомості. Дослідження показало, що найбільше котеджних містечок від загальної кількості новобув зафіксовано у Кропивницькому та Ужгороді. А найбільше зростання середньої вартості на однокімнатну квартиру на вторинному рику зафіксовано у Закарпатській області - 10%.

нерухомість для інвестування та не втрапити в халепу можна на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. До речі, перевірити та не втрапити в халепу можна на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Водночас улюбленим інструментом українців для збереження своїх коштів залишаються депозити. Finance.ua зібрав всю необхідну та актуальну інформацію і допоможе визначитися, в якому банку краще оформити депозит у червні 2024 року:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.