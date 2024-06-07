​​Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі травня, що купували українці (інфографіка) — Finance.ua
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​​Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі травня, що купували українці (інфографіка)

Технології&Авто
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​​Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі травня, що купували українці (інфографіка)
​​Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі травня, що купували українці (інфографіка), Фото: volkswagen-newsroom.com
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).
Про це пише Укравтопром.
Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.
Однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4025 шт. (нових — 647 шт., уживаних — 3378 шт.).
​​Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі травня, що купували українці (інфографіка)
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.

Довідка Finance.ua:

  • ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з пробігом. Підсумки травня побили історичний рекорд квітня: 162 тисячі угод купівлі-продажу, укладених в рамках одного місяця. Нагадаємо, у квітні це число (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) склало 125 тис.
Як українці дарували автівки
  • Також зазначається, що факт сплеску кількості не так перепродажів, як «переписувань», підтверджує обсяг офіційних дарувань легкового автотранспорту: якщо у попередні періоди, наприклад за весь 2023 рік відбулося 3,2 тис. таких операцій, то у квітні маємо 4,5 тис. подарунків, зареєстрованих сервісними центрами МВС, а у травні - аж 9,6 тисячі. Попри це кількість перших реєстрацій імпортованих авто та обсяги на ринку нових залишилися в рамках середньостатистичних значень.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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