​​Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі травня, що купували українці (інфографіка) — Finance.ua

​​Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі травня, що купували українці (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Технології&Авто

​​Попит зріс на 68%: найпопулярніші електромобілі травня, що купували українці (інфографіка), Фото: volkswagen-newsroom.com

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV).

Про це пише Укравтопром.

Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

Однак частка нових машин в реєстраціях BEV склала 16%, проти 23% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4025 шт. (нових — 647 шт., уживаних — 3378 шт.).

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 20,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.

Довідка Finance.ua:

ТОП-15 найпопулярніших автомобілів з пробігом. Підсумки травня побили історичний рекорд квітня: 162 тисячі угод купівлі-продажу, укладених в рамках одного місяця. Нагадаємо, у квітні це число (за інформацією з відкритих даних ГСЦ МВС) склало 125 тис.

Як українці дарували автівки

Також зазначається, що факт сплеску кількості не так перепродажів, як «переписувань», підтверджує обсяг офіційних дарувань легкового автотранспорту: якщо у попередні періоди, наприклад за весь 2023 рік відбулося 3,2 тис. таких операцій, то у квітні маємо 4,5 тис. подарунків, зареєстрованих сервісними центрами МВС, а у травні - аж 9,6 тисячі. Попри це кількість перших реєстрацій імпортованих авто та обсяги на ринку нових залишилися в рамках середньостатистичних значень.

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