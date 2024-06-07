«На десятиріччя вперед»: Сирський розповів про реформи в ЗСУ — Finance.ua
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«На десятиріччя вперед»: Сирський розповів про реформи в ЗСУ

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«На десятиріччя вперед»: Сирський розповів про реформи в ЗСУ
«На десятиріччя вперед»: Сирський розповів про реформи в ЗСУ
В Україні триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій.
Про це розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Telegram.
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«Продовжуємо удосконалювати структури військового управління. Головне наше завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій», — зазначив Сирський.
За його словами, ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року.
«Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України», — наголосив головнокомандувач ЗСУ.
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Сирський додав, що також триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу.
«Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій. Наша мета, незважаючи на російську агресію, — створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

  • раніше начальник Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Євгеній Острянський заявляв, що штат Генштабу ЗСУ планують скоротити на 60%;
  • за його словами, 25% підрозділів буде розформовано, ще 35% - передано до інших родів і видів ЗСУ;
  • Острянський також підкреслив, що за рахунок вивільненого особового складу планують доукомплектувати органи управління оперативного й тактичного рівнів, а також бойові військові частини.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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