В Київстар розказали, що робити в умовах довготривалого відключення світла — Finance.ua

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В Київстар розказали, що робити в умовах довготривалого відключення світла

Фондовий ринок
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В Київстар розказали, що робити в умовах довготривалого відключення світла
В Київстар розказали, що робити в умовах довготривалого відключення світла
Тривалі відключення електроенергії безпосередньо впливають на роботу телеком-мереж, оскільки обладнання мобільного та фіксованого зв`язку потребує стабільного енергопостачання.
В Київстар повідомили, що використовують усі технічні можливості, щоб максимально забезпечувати потреби абонентів навіть під час блекаутів. Зокрема, починаючи з 2022 року, компанія інвестувала понад 1 млрд грн., щоб зробити мережу більш енергонезалежною.
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Станом на червень 2024 на базових станціях встановлено 113 тис. нових акумуляторів (далі — АКБ), що забезпечують роботу базових станцій до 4 годин без зовнішнього живлення. 2,3 тис базових станцій забезпечені генераторами, а це в чотири рази більше, ніж в ми мали у 2022 році. 50 тис. джерел безперебійного живлення (далі - ДБЖ) встановлено у 23 тис. багатоквартирних будинків для підтримання роботи послуги «Домашній Інтернет».
Однак, будь-якому акумулятору потрібен час, щоб підзарядитись, а саме від 4 до 6 годин залежно від кількості встановлених АКБ для максимального зарядження. Для зарядження ДБЖ потрібно 8 годин безперебійної роботи.
На жаль, наразі відключення світла мають непрогнозований характер як за кількістю відключень протягом доби, так і за тривалістю. Тому акумулятори не встигають заряджатись, і з такими графіками відключення телеком-оператори та провайдери фіксованого інтернету не завжди можуть забезпечувати безперебійну роботу мережі, попри всі докладені зусилля.
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У випадках, коли відключення електроенергії є масштабними і довготривалими, компанія змушена встановлювати пріоритети у забезпеченні живлення базових станцій.
«Важливо, щоб користувачі утримувалися від використання важкого контенту (перегляд відео, здійснення відеодзвінків) через мобільний інтернет під час блекаутів, тоді акумулятори на базових станціях зможуть працювати довше», — зазначили в компанії.
Якщо у населеному пункті відсутня електроенергія, краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах.
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Послуга «Національний роумінг». У разі зникнення сигналу мобільної мережі свого оператора, абонент може спробувати скористатись мережею іншого оператора без додаткової плати і зміни номеру.
Для цього в налаштуваннях мобільного телефону необхідно обрати автоматичний вибір мережі, а якщо смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то обрати вручну іншу доступну мобільну мережу.
В Київстар розказали, що робити в умовах довготривалого відключення світла
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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