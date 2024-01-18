Кібератака на Київстар: в компанії оцінили збитки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кібератака на Київстар: в компанії оцінили збитки

Фондовий ринок
106
Кібератака на Київстар: в компанії оцінили збитки
Кібератака на Київстар: в компанії оцінили збитки
Кібератака рф на мобільний оператор «Київстар» у грудні минулого року коштуватиме компанії близько 3,6 мільярда гривень доходу. Однак, оператор втратить їх внаслідок скасування для своїх клієнтів місячної плати за надання послуг у якості компенсації.
Про це повідомила материнська компанія «Київстар», Veon.
Як зазначається, Veon не очікує суттєвого фінансового впливу на свої результати за 2023 рік через збої в роботі послуг та через витрати, пов’язані з пов’язані з розширенням ІТ-можливостей для відновлення послуг.
Читайте також
«Проте компанія очікує, що втрата доходу внаслідок заходів щодо підвищення лояльності клієнтів, вжитих Київстаром для компенсації незручностей, спричинених збоями, матиме вплив на її консолідовані результати доходів за рік, що закінчується 31 грудня 2024 року. Вплив цих пропозицій на дохід оцінюється приблизно в 3,6 мільярда гривень (приблизно 95 мільйонів доларів США)», — йдеться у повідомленні.
У найближчі місяці «Київстар» планує продовжити роботу з відновлення та компенсації. Втім, ці витрати наразі оцінити неможливо.
Читайте також
Нагадаємо, 12 грудня на мережу мобільного оператора «Київстар» (Kyivstar) здійснили потужну хакерську атаку, що стала причиною технічного збою.
Проте вже 20 грудня компанія повністю відновила роботу своїх сервісів після кібератаки, включаючи міжнародний роумінг, який був відновлений останнім.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.