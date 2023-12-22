Збитки на мільярди гривень: Київстар подав позов про втручання в роботу мережі — Finance.ua
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Збитки на мільярди гривень: Київстар подав позов про втручання в роботу мережі

Фондовий ринок
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Збитки на мільярди гривень: Київстар подав позов про втручання в роботу мережі
Збитки на мільярди гривень: Київстар подав позов про втручання в роботу мережі
Компанія «Київстар» через масштабний збій унаслідок кібератаки звернулася до суду з позовом про втручання в роботу мережі. Збитки оцінюються у «мільярди гривень».
Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону.
«Є позов з боку „Київстару“ про втручання в роботу мережі. Є вісім кримінальних справ від СБУ», — сказав Комаров.
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Водночас, він наголосив, що жодних позовів від клієнтів не бачив.
Щодо збитків, які «Київстар» зазнав через кібератаку, Комаров сказав, що компанія ще їх не рахувала, але це — «мільярди гривень». Він запевнив, що оператор не підвищуватиме тарифи, щоб компенсувати ці збитки.
Нагадаємо, зранку 12 грудня абоненти «Київстару» з усієї України не змогли скористатися послугами мобільного звʼязку та доступом в інтернет через масштабний збій. Причиною технічного збою у роботі оператора стала хакерська атака.
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Президент «Київстару» Олександр Комаров зазначив, що кібератака була дуже потужною. За його словами, відбулося «проникнення в ІТ-інфраструктуру та її руйнування». Основна мета атаки — максимальне руйнування інтелектуальної інфраструктури оператора, пояснив очільник компанії.
20 грудня «Київстар» після масштабного збою відновив усі послуги як в Україні, так і за кордоном, повідомив президент компанії.

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За матеріалами:
Forbes.ua
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