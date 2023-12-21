«Київстар розповів про компенсацію для користувачів після масштабного збою — Finance.ua

«Київстар розповів про компенсацію для користувачів після масштабного збою
У компанії «Київстар» розповіли про компенсації для своїх користувачів внаслідок масштабного збою у роботі мобільного оператора, що стався вранці 12 грудня.
Нагадаємо, тоді не працювали жодні сервіси компанії. Причиною збою в роботі стала хакерська атака на ядро мережі - хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників.
Читатйе також: Київстар, Vodafone чи lifecell: що робити за відсутності зв’язку
Однак, як заявили у компанії, станом на 21 грудня «Київстар» повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку.
«Знаємо, як важливо зателефонувати рідним на свята. Тому наші фахівці працювали 24/7, щоб якнайшвидше все полагодити», — зазначають у компанії.
Що відомо про компенсацію
«Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів та додатково виділяє 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ.
Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:
- абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 до 21.01;
- бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв’язку з 1.01 до 31.01;
- користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 до 31.01.
Все відбудеться автоматично — підключати нічого не потрібно.
Детальніше про компенсації можна прочитати тут.
Поділитися новиною