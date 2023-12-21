«Київстар розповів про компенсацію для користувачів після масштабного збою — Finance.ua

«Київстар розповів про компенсацію для користувачів після масштабного збою Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

«Київстар розповів про компенсацію для користувачів після масштабного збою

У компанії «Київстар» розповіли про компенсації для своїх користувачів внаслідок масштабного збою у роботі мобільного оператора, що стався вранці 12 грудня.

Нагадаємо, тоді не працювали жодні сервіси компанії. Причиною збою в роботі стала хакерська атака на ядро мережі - хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників.

Однак, як заявили у компанії, станом на 21 грудня «Київстар» повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку.

«Знаємо, як важливо зателефонувати рідним на свята. Тому наші фахівці працювали 24/7, щоб якнайшвидше все полагодити», — зазначають у компанії.

Що відомо про компенсацію

«Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів та додатково виділяє 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ.

Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:

абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 до 21.01;

бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв’язку з 1.01 до 31.01;



користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 до 31.01.



Все відбудеться автоматично — підключати нічого не потрібно.

Детальніше про компенсації можна прочитати тут.

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