«Київстар розповів про компенсацію для користувачів після масштабного збою — Finance.ua
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«Київстар розповів про компенсацію для користувачів після масштабного збою

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«Київстар розповів про компенсацію для користувачів після масштабного збою
«Київстар розповів про компенсацію для користувачів після масштабного збою
У компанії «Київстар» розповіли про компенсації для своїх користувачів внаслідок масштабного збою у роботі мобільного оператора, що стався вранці 12 грудня.
Нагадаємо, тоді не працювали жодні сервіси компанії. Причиною збою в роботі стала хакерська атака на ядро мережі - хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників.

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Однак, як заявили у компанії, станом на 21 грудня «Київстар» повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку.
«Знаємо, як важливо зателефонувати рідним на свята. Тому наші фахівці працювали 24/7, щоб якнайшвидше все полагодити», — зазначають у компанії.

Що відомо про компенсацію

«Київстар» скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів та додатково виділяє 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ.
Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:
  • абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою «Домашній Інтернет» із 22.12 до 21.01;
  • бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв’язку з 1.01 до 31.01;
  • користувачів «Домашнього Інтернету» та «ВСЕ РАЗОМ» з 1.01 до 31.01.
Все відбудеться автоматично — підключати нічого не потрібно.
Детальніше про компенсації можна прочитати тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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