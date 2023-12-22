Хакери зруйнували близько 40% інфраструктури «Київстар» — Finance.ua

Хакери зруйнували близько 40% інфраструктури «Київстар» Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

Хакери зруйнували близько 40% інфраструктури «Київстар»

Кібератака на оператора «Київстар» зруйнувала близько 40% його інфраструктури — знищено багато серверів та даних, що викликало збій у мережі.

Про це розповів президент компанії Олександр Комаров на заході NV «Україна та світ попереду 2024 року», пише NV Бізнес.

За півтори години, коли «Київстар» втратив контроль над мережею, хакери «зробили досить багато поганого», зазначив Олександр Комаров. За його словами, вони мали певні цілі.

«Перша ціль — зруйнувати інфраструктуру якомога сильніше і посіяти хаос. Руйнування інфраструктури вийшло на 40%. Був дуже сильно зруйнований віртуальний прошарок мережі», — сказав Комаров.

Він пояснив, що радіофіксована мережа в полях покриває 10 000 обʼєктів, мобільна мережа — 15 000 обʼєктів, фіксована мережа — 80 000 обʼєктів по всій Україні. Потім іде транзитна мережа, а потім віртуальна IT-мережа, яка керує як послугами, так і корпорацією.

«Найбільший удар був по віртуальному прошарку мережі. Було знищено багато серверів, було затерто багато даних. База даних клієнтів була повністю стерта. Це не профілі клієнтів, це внутрішні профілі, які допомагають системі», — пояснив Комаров.

Він наголосив, що у відновлювальній операції були задіяні близько тисячі осіб. «Це досить унікально, але ми впоралися», — зазначив президент «Київстару».

Довідка Finance.ua:

зранку 12 грудня абоненти «Київстару» з усієї України не змогли скористатися послугами мобільного звʼязку та доступом в інтернет через масштабний збій;

відповідальність за атаку на цифрову інфраструктуру мобільного оператора «Київстар» взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань;

20 грудня «Київстар» після масштабного збою відновив усі послуги як в Україні, так і за кордоном;

21 грудня «Київстар» заявив, що скасовує наступну планову плату за тариф для користувачів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.