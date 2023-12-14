Вартість хакерської атаки на «Київстар» може сягати мільйонів доларів, — експерт Сьогодні 20:34 — Фінтех і Картки

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун розповів, що вартість хакерської атаки на «Київстар» може сягати мільйонів доларів.

«Цей тип атаки відноситься до APT-атаки — advanced persistent threat. Тобто це найвищий, найскладніший і найнебезпечніший для жертви тип атак, який потребує довготривалої підготовки. Мова йде про місяці і навіть роки підготовки. Вартість підготовки подібного класу атак може сягати мільйонів доларів», — повідомив в ефірі інформаційного телемарафону Корсун.

За його словами, в цій атаці можуть бути задіяні десятки і сотні фахівців найвищого рівня. Він також додав, що чекав подібних атак на початку широкомасштабного вторгнення росії, «але тоді не склалося чомусь у росіян».

«Але минуло майже два роки і одна з їхніх задумок все ж таки досягла успіху. На жаль, мусимо визнавати, що це успішна, дуже складна атака», — сказав він.

Експерт зазначив, що метою цієї атаки був тільки деструктив. Це означає, що організаторами цієї атаки були спонсоровані державами хакери, яких не цікавлять гроші.

12 грудня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на мобільного оператора «Київстар». За однією з версій, за хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

Пізніше президент компанії «Київстар» Олександр Комаров заявив, що «Київстар» планує відновлення деяких сервісів у другій половині дня.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.