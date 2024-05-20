Київстар підвищує ціни та деякі тарифні плани — Finance.ua
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Київстар підвищує ціни та деякі тарифні плани

Особисті фінанси
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Київстар підвищує ціни та деякі тарифні плани
Київстар підвищує ціни та деякі тарифні плани
Найбільший оператор мобільного зв’язку «Київстар» з метою збалансування збільшених витрат на обслуговування абонентів і надходжень ініціював зміни для низки тарифних планів. Абонентам запропоновано вибір: перейти на новий тарифний план із більшим об'ємом послуг або вибрати альтернативу з тарифних планів за меншу ціну.
Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Споживання, що зростає, інфляція, девальвація змушує всіх виробників, сервіс-провайдерів так чи інакше підвищувати ціни. Ми робимо це вперше з початку війни. До того ж ми даємо клієнтам вибір: або перейти на новий тарифний план із більшим обсягом послуг, або вибрати альтернативу з наявних тарифних планів за меншу ціну і з меншим обсягом послуг. І насправді потрібно розуміти, що це неминучий процес», — сказав він.
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Зміни торкнуться тарифних планів, які не змінювалися декілька років, уточнив президент «Київстару».
«Були переглянуті тарифи, які ми не чіпали декілька років. Ми не переглядали тарифні плани з початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на те, що інфляція за ці два роки сягнула, навіть за обережними оцінками, близько 20% і більше», — сказав Комаров.
Ключовими факторами інфляції, за його словами, залишаються ціни на електроенергію. Для «Київстару» ця стаття витрат обчислюється мільярдами гривень на рік і вона зросла більш ніж на 100%. Крім того, близько 70−80% інвестицій компанії пов’язані із закупівлями у валюті на тлі 45% девальвації національної валюти з грудня 2021 року. Зростає також споживання мобільного інтернету на тлі незначного зниження попиту на голосові послуги. Середнє споживання трафіку на абонента вже перевищує 12 Гб на місяць.
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«Тому у нас немає іншого виходу, окрім як балансувати цю ситуацію через ціну для споживача», — уточнив Комаров.
Підвищення торкнулося лише частини клієнтської бази, наголосив президент «Київстару».
«У нас є правило. Ми не змінюємо тарифи протягом 12 місяців. Наприклад, якщо у нас є нова клієнтська база, яка підключилася менш ніж за рік до цього моменту, їхні тарифи ми не чіпаємо. Ще один приклад — ми в „Київстарі“ маємо сотні тисяч клієнтів, які змінюють тарифні плани щомісяця. Основний драйвер, чому вони це роблять — їм чогось не вистачає. Наприклад, об'єму інтернету або вони хочуть мати не одну, а дві „Суперсили“, що доступно на дорожчих тарифах. Це спонукає сотні тисяч клієнтів змінювати свої тарифні плани, що в пікові місяці сягає 300−400 тис. переходів всередині мережі „Київстар“. І всі ці клієнти мають протягом 12 місяців імунітет від ініціативи з пропозицією змінити тарифний план з боку компанії», — сказав він.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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