«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки — Finance.ua

«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки

Український мобільний оператор «Київстар» оновлює низку тарифів. Це стосується як їхнього наповнення, так і вартості.

Про це розповіли у самій компанії.

Абоненти тарифів, для яких яких відбудуться зміни, отримають SMS із деталями про нові умови й актуальну вартість щонайменше за 7 днів до початку дії цих змін.

У «Київстарі» зазначають, що зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року і раніше.

Причини змін:

компанія каже, що хоче «запропонувати абонентам більше можливостей для спілкування з рідними»;

а також бажає «інвестувати у розширення та кіберзахист».

Коли почнуть діяти зміни?

Для деяких тарифів передплати — з 9 квітня 2024 року

Для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів — з 1 травня 2024 року

Що зміниться

В оновлених тарифах можна використовувати такі додаткові послуги:

Хвилини для дзвінків на інші мережі

Додаткові гігабайти мобільного інтернету

Додаткові сервіси на вибір, що з’являться у деяких тарифах — Суперсили

Роумінг як вдома — користуйтеся умовами тарифу за кордоном

«Також ми уніфіковуємо умови оплати додаткових послуг, таких як інтернет, дзвінки та SMS, після використання тарифних обсягів. Наприклад, якщо раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 МБ, то надалі за 20 грн компанія буде надавати безлімітний інтернет до кінця доби», — зазначають у «Київстарі».

Більше про зміни можна дізнатися за номером 477*9 або у застосунку Мій Київстар

Оновлена вартість тарифів

Експерти незалежної спільноти MZU — Мобільний Зв’язок України розповіли про ціни змінених тарифів у «Київстарі»:

Твій Новий: було 55 -> стане 100 грн

Без меж lite: 75 -> 100 грн



Київстар Комфорт 2018: 100 -> 150 грн



ТВІЙ Улюблений: 95 -> 150 грн



Київстар Комфорт: 135 ->175 грн



Світ на зв’язку: 125 -> 175 грн



Київстар Завжди Онлайн 2019: 125 -> 175 грн



Київстар онлайн+ 2019: 125 -> 175 грн



Безлім Соцмережі: 135 -> 175 грн



ТВІЙ Проривний: 135 -> 175 грн



Смачний: 125 -> 175 грн



Смачний 2020: 150 -> 200 грн



Спілкування без меж: 160 -> 200 грн



Love UA: 150 -> 200 грн



Онлайн без меж: 175 -> 225 грн



ТВІЙ Вибір: 175 -> 225 грн



Спілкування без меж 2019: 225 -> 275 грн



Розваги без меж: 225 -> 275 грн



Безлім Відео: 250 -> 300 грн



ТВІЙ Оптимум: 250 -> 300 грн



Максимальний Безлім+ 2019: 250 -> 300 грн



Смачний Безлім: 50 -> 200 грн



Дайте Ще!: 200 -> 250 грн



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