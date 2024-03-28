«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки — Finance.ua
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«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки

Особисті фінанси
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«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки
«Київстар» змінює тарифи: які здорожчають та на скільки
Український мобільний оператор «Київстар» оновлює низку тарифів. Це стосується як їхнього наповнення, так і вартості.
Про це розповіли у самій компанії.
Абоненти тарифів, для яких яких відбудуться зміни, отримають SMS із деталями про нові умови й актуальну вартість щонайменше за 7 днів до початку дії цих змін.
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У «Київстарі» зазначають, що зміни стосуватимуться тарифів, які не оновлювалися з минулого року і раніше.
Причини змін:
  • компанія каже, що хоче «запропонувати абонентам більше можливостей для спілкування з рідними»;
  • а також бажає «інвестувати у розширення та кіберзахист».
Коли почнуть діяти зміни?
  • Для деяких тарифів передплати — з 9 квітня 2024 року
  • Для контрактних тарифів і бізнес-клієнтів — з 1 травня 2024 року

Що зміниться

В оновлених тарифах можна використовувати такі додаткові послуги:
  • Хвилини для дзвінків на інші мережі
  • Додаткові гігабайти мобільного інтернету
  • Додаткові сервіси на вибір, що з’являться у деяких тарифах — Суперсили
  • Роумінг як вдома — користуйтеся умовами тарифу за кордоном
«Також ми уніфіковуємо умови оплати додаткових послуг, таких як інтернет, дзвінки та SMS, після використання тарифних обсягів. Наприклад, якщо раніше після використання тарифних гігабайтів абонент платив 10 грн за кожні наступні 100 МБ, то надалі за 20 грн компанія буде надавати безлімітний інтернет до кінця доби», — зазначають у «Київстарі».
Більше про зміни можна дізнатися за номером 477*9 або у застосунку Мій Київстар.

Оновлена вартість тарифів

Експерти незалежної спільноти MZU — Мобільний Зв’язок України розповіли про ціни змінених тарифів у «Київстарі»:
  • Твій Новий: було 55 -> стане 100 грн
  • Без меж lite: 75 -> 100 грн
  • Київстар Комфорт 2018: 100 -> 150 грн
  • ТВІЙ Улюблений: 95 -> 150 грн
  • Київстар Комфорт: 135 ->175 грн
  • Світ на зв’язку: 125 -> 175 грн
  • Київстар Завжди Онлайн 2019: 125 -> 175 грн
  • Київстар онлайн+ 2019: 125 -> 175 грн
  • Безлім Соцмережі: 135 -> 175 грн
  • ТВІЙ Проривний: 135 -> 175 грн
  • Смачний: 125 -> 175 грн
  • Смачний 2020: 150 -> 200 грн
  • Спілкування без меж: 160 -> 200 грн
  • Love UA: 150 -> 200 грн
  • Онлайн без меж: 175 -> 225 грн
  • ТВІЙ Вибір: 175 -> 225 грн
  • Спілкування без меж 2019: 225 -> 275 грн
  • Розваги без меж: 225 -> 275 грн
  • Безлім Відео: 250 -> 300 грн
  • ТВІЙ Оптимум: 250 -> 300 грн
  • Максимальний Безлім+ 2019: 250 -> 300 грн
  • Смачний Безлім: 50 -> 200 грн
  • Дайте Ще!: 200 -> 250 грн
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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