У «Київстарі» розповіли, що робити, якщо SIM-картка не в мережі — Finance.ua

У «Київстарі» розповіли, що робити, якщо SIM-картка не в мережі Сьогодні 15:14 — Особисті фінанси

У «Київстарі» розповіли, що робити, якщо SIM-картка не в мережі

Як повідомили в компанії «Київстар»: «Голосовий сервіс підключений. Проте, його доступність і якість залежить від багатьох факторів. Зараз ми працюємо, щоб всі мали зв’язок. І це потребує деякого часу».

Мережа «Домашнього Інтернету» відновлена на 93%.

Якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, спробуйте:

перезавантажити телефон;

увімкнути та вимкнути «авіарежим».

«В деяких населених пунктах все ще виникають короткочасні складнощі зі зв’язком, але наші спеціалісти їх усувають. Перепрошуємо за незручності та працюємо далі. Відновлення після масштабної хакерської атаки — це складний процес. Але ми продовжуємо співпрацю з СБУ та іншими органами державної влади для з’ясування всіх деталей. Ми неймовірно вдячні вам за підтримку. Як тільки мережа стабільно запрацює, ми підготуємо компенсації для абонентів, які не мали зв’язку, «- знанчили в компанїі.

Довідка Finance.ua:

Як вплинула кібератака на Київстар на роботу банківської інфраструктури. За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі. Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.

Масштабний збій у роботі Київстару, який стався у вівторок, 12 грудня, частково вплинув на роботу деяких терміналів та банкоматів ПриватБанку.

Якщо ви клієнт Київстару і не можете провести банківську операцію, що вимагає підтвердження.

Відповідальність за атаку на «Київстар» взяла на себе російська хакерська група «Солнцепек».

Американські компанії Microsoft, Cisco та шведська Ericsson допомагають українському мобільному оператору «Київстар» відновити роботу після масштабної кібератаки.

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