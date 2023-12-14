Як вплинула кібератака на Київстар на роботу банківської інфраструктури — НБУ Сьогодні 10:00 — Фондовий ринок

Як вплинула кібератака на Київстар на роботу банківської інфраструктури — НБУ

Як вплинула кібератака на Київстар на роботу НБУ та банківської інфраструктури в Україні.

Про це розповів заступник Голови НБУ Олексій Шабан.

За інформацією банків, переважна більшість банкоматів та терміналів самообслуговування працюють у штатному режимі. Безперебійно працюють банківські відділення. Безготівкові розрахунки здійснюються в штатному режимі.

Також немає складнощів у роботі мобільних додатків банків, вони стабільно функціонують, адже здебільшого використовують в процесі входу й для підтвердження операцій не смс-повідомлення, а інші елементи багатофакторної автентифікації.

Проблеми

Проблеми виникають лише з роботою частини POS-терміналів торговельної мережі, що працюють з використанням мобільного зв’язку Київстар.

Наразі банки вже активно вирішують цю ситуацію — переналаштовують непрацюючі POS-термінали на роботу через інших мобільних операторів або Wi-Fi.

Шабан звернув увагу банків на необхідності уточнення планів їх безперервної роботи з урахуванням нових обставин: «Ми з вами вже маємо досвід роботи з резервними каналами зв’язку, якими обладнані банківські відділення та центри обробки даних, тож пропоную розглянути можливість реалізації такого підходу спільно з операторами національних роздрібних мереж і до роботи банківської інфраструктури, зокрема POS-терміналів», — зазначив він.

Заступник Голови НБУ також подякував представникам банків за оперативність і високий рівень готовності до непередбачуваних подій та звернув їх увагу на заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

«Ми упродовж 2022−2023 років постійно фіксуємо кібератаки різного рівня складності на об'єкти інформаційної інфраструктури банків та небанківських фінустанов. Тому закликаємо учасників фінансового ринку бути пильними, посилювати рівень інформаційної безпеки та дотримуватися вимог НБУ в цій сфері», — сказав він.

Безпека

Центр кіберзахисту Національного банку разом з відповідними підрозділами фінустанов вживають всіх можливих заходів реагування та протидії можливим кібератакам.

Функціонує система оперативного обміну інформацією, рекомендаціями та досвідом з метою забезпечення кіберзахисту фінансових установ, напрацьовуються методи, інструменти та рекомендації з протидії кібератакам, забезпечується відповідна взаємодія з іншими суб'єктами національної системи кіберзахисту.

Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі найбільшого мобільного оператора України, який має 24 млн абонентів, відбувся масштабний збій.

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала хакерська атака на ядро мережі.

Також пізніше стало відомо, що хакери зламали захист «Київстару» через обліковий запис одного зі співробітників. Про це в ефірі телемарафону заявив гендиректор компанії Олександр Комаров: «Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити всередину інфраструктури компанії. Про це ведеться слідство».

Довідка Finance.ua:

Масштабний збій у роботі Київстару, який стався у вівторок, 12 грудня, частково вплинув на роботу деяких терміналів та банкоматів ПриватБанку.

Якщо ви клієнт Київстару і не можете провести банківську операцію, що вимагає підтвердження.

Відповідальність за атаку на «Київстар» взяла на себе російська хакерська група «Солнцепек».

Американські компанії Microsoft, Cisco та шведська Ericsson допомагають українському мобільному оператору «Київстар» відновити роботу після масштабної кібератаки.

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