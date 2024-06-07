«Укргідроенерго» розпочало процедуру інвестиційного арбітражу з рф за Каховську ГЕС — Finance.ua
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«Укргідроенерго» розпочало процедуру інвестиційного арбітражу з рф за Каховську ГЕС

Казна та Політика
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«Укргідроенерго» розпочало процедуру інвестиційного арбітражу з рф за Каховську ГЕС
«Укргідроенерго» розпочало процедуру інвестиційного арбітражу з рф за Каховську ГЕС
«Укргідроенерго» розпочало процедуру інвестиційного арбітражу з росією для відшкодування збитків, завданих знищенням Каховської гідроелектростанції.
Про це повідомляє пресслужба «Укргідроенерго».
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«Лист з офіційним повідомленням про вирішення спору було отримано лідером рф, урядом та іншими уповноваженими органам росії. Дії компанії спрямовані на відшкодування збитків, завданих знищенням Каховської гідроелектростанції», — йдеться у повідомленні.
Компанія оцінює, що звернення до міжнародного арбітражу є найбільш перспективним шляхом для компенсації втрат від теракту на Каховський ГЕС.
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Підставою для ініціації процесу служить Угода про заохочення та взаємний захист інвестицій між урядами України та росії від 1998 року, дія якої спливає 27 січня 2025 року. Згідно з умовами угоди, перед подачею позову «Укргідроенерго» виконало обов’язковий етап надсилання повідомлення про вирішення спору, після чого, за настання шестимісячного терміну для добровільного відшкодування завданих компанії росією збитків, звернеться до арбітражу.
«Товариство за сприянням секретаріату Energy Community та за участі двох юридичних компаній здійснює розробку високорівневої стратегії судових позовів та арбітражу з метою притягнення до відповідальності російської федерації за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії, включаючи знищення Каховської ГЕС», — підсумували у пресслужбі.
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Нагадаємо, «Укргідроенерго» планувала подати позов проти росії до арбітражного міжнародного суду щодо втраченої вигоди й вартості будівництва й відновлення станції. Попередньо сума становить близько 2,5 млрд доларів.
За розрахунками «Укргідроенерго», відновити Каховську ГЕС можна буде за 6−7 років після деокупації регіону. Раніше повідомлялося про термін щонайменше 5 років.
За матеріалами:
Економічна Правда
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