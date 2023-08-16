Майже 52 млн грн отримали постраждалі від підриву Каховської ГЕС — Finance.ua

Майже 52 млн грн отримали постраждалі від підриву Каховської ГЕС Сьогодні 13:29

Постраждалим від підтоплень внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС жителям Херсонщини та Миколаївщини вже виплатили майже 52 млн грн компенсацій. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Заяви на отримання одноразової допомоги в розмірі 5000 грн продовжують приймати. Постраждалі, чиї будинки зазнали підтоплень і які в них перебували станом на 6 червня 2023 року, мають змогу подати заяву на компенсацію до кінця жовтня.

Для цього необхідно звернутися до ЦНАПу за фактичним місцем проживання.

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