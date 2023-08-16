Майже 52 млн грн отримали постраждалі від підриву Каховської ГЕС — Finance.ua

Майже 52 млн грн отримали постраждалі від підриву Каховської ГЕС
Постраждалим від підтоплень внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС жителям Херсонщини та Миколаївщини вже виплатили майже 52 млн грн компенсацій. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Заяви на отримання одноразової допомоги в розмірі 5000 грн продовжують приймати. Постраждалі, чиї будинки зазнали підтоплень і які в них перебували станом на 6 червня 2023 року, мають змогу подати заяву на компенсацію до кінця жовтня.
Для цього необхідно звернутися до ЦНАПу за фактичним місцем проживання.
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