Від затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами постраждало 8,6 млн кв. м будівель — дослідження Сьогодні 09:16

Понад 60 тис. будівель загальною площею 8,6 млн кв. м різною мірою постраждали від затоплення внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомив керівник проєктів із підтримки реформ Київської школи економіки (КШЕ) Максим Нефьодов.

«Наша команда завершила підрахунок затоплень від теракту на Каховській ГЕС. 60,5 тис. будівель загальною площею 8,59 млн кв. м. Це як 14 Пентагонів або 34 Емпайр Стейт Білдінги за площею.

На щастя, три чверті з цього було підтоплено приблизно до метра, тому є надія, що їх можна відносно легко відремонтувати", — сказав він, посилаючись на дані спільного дослідження KSE Institute, Vox Ukraine та Azenzus-Vision за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Серед постраждалих 5,8 млн кв. м будівель, включно з житловим і нежитловим фондом, 1,6 млн кв. м промислових будівель, 902,9 тис. кв. м інфраструктурних об'єктів, 133,9 тис. кв. м закладів освіти, 45,3 тис. кв. м — медзакладів.

За словами Нефьодова, у дослідженні використовували супутникові зображення MAXAR і Sentinel-2, а також геодані з різних джерел і висотні дані з NASA Digital Elevation Model. Це надало змогу оцінити типи постраждалих будівель, їхню площу та рівень затоплення.

Довідка Finance.ua:

о 02:50 6 червня російські війська здійснили внутрішній підрив конструкцій на окупованій Каховській ГЕС, що призвело до підтоплення низки населених пунктів Херсонської області. Станом на 11:00 було зруйновано 16 затворів станції, будівлю ГЕС і вставку земляної греблі між будівлею ГЕС і шлюзом та адмінкорпусом;



українська влада планує відбудувати зруйновану росіянами Каховську дамбу після звільнення територій. Але на це потрібно мінімум 5 років — у режимі 24/7 — та мінімум $1 млрд.

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