Пентагон визнав, що США значно відстають від України у виробництві FPV-дронів

За словами Метца, особливо складною залишається проблема забезпечення напівпровідниками та іншими компонентами, які важко замінити.
Метц повідомив, що безпілотники 19 компаній, які братимуть участь у випробуваннях у серпні, не можуть містити заборонених компонентів, зокрема безщіткових електродвигунів і акумуляторів китайського виробництва.
Українські компанії локалізують виробництво в США
Попри нинішнє відставання, Метц висловив упевненість, що в майбутньому США зможуть конкурувати з Україною у виробництві безпілотників.
Він також повідомив, що всі шість українських компаній, запрошених до участі у випробуваннях Gauntlet II наступного місяця на полігоні Форт-Карсон у штаті Колорадо, вже створили або створюють спільні підприємства з американськими виробниками.
За словами Метца, локалізація виробництва у США є обов’язковою умовою для отримання майбутніх контрактів. Такий підхід має на меті використати бойовий досвід українських виробників для розвитку американських виробничих потужностей, а не залежати від імпорту готової продукції.