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Пентагон визнав, що США значно відстають від України у виробництві FPV-дронів

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Пентагон
Пентагон
США поки перебувають лише на початковому етапі створення власної індустрії безпілотників і суттєво відстають від України за обсягами виробництва FPV-дронів.
Про це заявив заступник директора та операційний директор Підрозділу оборонних інновацій (Defense Innovation Unit) Міністерства оборони США Тревіс Метц, передає Reuters.

Україна виробить до 7 млн FPV-дронів за рік

За словами Метца, у 2026 році Україна планує виробити від 6 до 7 млн малих FPV-дронів, або близько 500 тис. одиниць щомісяця.
Для порівняння, американська програма Drone Dominance із бюджетом $1,1 млрд до лютого 2027 року передбачає замовлення трохи менше ніж 200 тис. безпілотників.
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Метц зазначив, що найскладнішим етапом є створення виробничих потужностей із нуля. Після цього масштабування виробництва відбуватиметься значно швидше.

Вимоги до локалізації виробництва

Пентагон посилив вимоги до виробництва військових безпілотників. Відтепер вони мають виготовлятися з використанням комплектуючих американського виробництва.
Оновлені вимоги до ланцюгів постачання, оприлюднені 23 липня, передбачають, що кінцевою метою є створення повністю внутрішнього ланцюга постачання для малих безпілотних авіаційних систем.
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За словами Метца, особливо складною залишається проблема забезпечення напівпровідниками та іншими компонентами, які важко замінити.
Метц повідомив, що безпілотники 19 компаній, які братимуть участь у випробуваннях у серпні, не можуть містити заборонених компонентів, зокрема безщіткових електродвигунів і акумуляторів китайського виробництва.

Українські компанії локалізують виробництво в США

Попри нинішнє відставання, Метц висловив упевненість, що в майбутньому США зможуть конкурувати з Україною у виробництві безпілотників.
Він також повідомив, що всі шість українських компаній, запрошених до участі у випробуваннях Gauntlet II наступного місяця на полігоні Форт-Карсон у штаті Колорадо, вже створили або створюють спільні підприємства з американськими виробниками.
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За словами Метца, локалізація виробництва у США є обов’язковою умовою для отримання майбутніх контрактів. Такий підхід має на меті використати бойовий досвід українських виробників для розвитку американських виробничих потужностей, а не залежати від імпорту готової продукції.
За матеріалами:
Finance.ua
США
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