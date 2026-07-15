Україна вироблятиме 20 млн дронів на рік — Зеленський Сьогодні 18:10

Президент України Володимир Зеленський

Наразі Україна виробляє 10 млн дронів на рік і планує збільшити обсяги виробництва вдвічі.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності в Києві, передає РБК-Україна.

Президент нагадав, що коли він озвучував план виробництва 1 млн дронів на рік, було багато скепсису щодо цієї заяви.

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«Я пам’ятаю як вперше озвучив публічно план держави: 1 мільйон дронів на рік. Було багато скепсису всюди: і всередині, і ззовні. А зараз можемо констатувати: ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10, і буде 20», — зазначив Зеленський.

Глава держави запевнив, що Україна зробить це разом з партнерами.

Україна може виробляти 20 млн дронів ракет на рік

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Мстислав Банік під час виступу на Весняній сесії Парламентської асамблеї НАТО у червні заявив про значний потенціал української оборонної промисловості та закликав партнерів посилити фінансування і підтримку ключових військових програм.

Він зазначив, що українська оборонна промисловість здатна в перспективі виробляти до 20 мільйонів безпілотників щорічно, а також випускати тисячі ракет різного призначення — як для глибоких ударів, так і для систем протиповітряної оборони.

Також Finance.ua писав , що Німеччина фінансує закупівлю 50 тис. ударних безпілотників для України. Йдеться про ударні безпілотники FPV-дрони Shrike, виготовлені великим українським виробником SkyFall. Дрони оснащені програмним забезпеченням від американської оборонно-технологічної компанії Auterion. Безпілотники призначені для автономного відстеження та ураження рухомих цілей на завершальному етапі польоту.

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