День фінансів: нова функція в monobank, девальвація гривні, оновлення тарифів у «Київстар» Сьогодні 17:45

Вівторок, 28 липня. «Київстар» закриває 7 тарифів, НБУ звужує діапазон коливання гривні, а столичне метро нарощує збитки.

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Нова функція в monobank

У застосунку monobank з’явилася нова функція, яка дозволяє блокувати відправників грошових переказів. Можливість залишати коментарі до переказів на картки іноді використовується не за призначенням. Тому тепер користувачі можуть забанити будь-якого відправника, чиї перекази здаються їм небажаними.

Девальвація гривні

Національний банк минулого тижня незначно скоротив обсяги валютних інтервенцій, намагаючись звузити діапазон коливання курсу гривні. Аналітики ICU зазначають , що після затвердження першого перегляду програми МВФ НБУ, ймовірно, намагається звузити діапазон коливання курсу гривні.

В ICU очікують, що НБУ надалі орієнтуватиметься на курсові параметри, близькі до прогнозу МВФ. Це, на їхню думку, означає подальшу помірну девальвацію гривні у другому півріччі.

Обмін інформацією між банками та державою

Egmont Group, глобальне об’єднання підрозділів фінансової розвідки, пропонує активніше використовувати публічно-приватні партнерства для боротьби з відмиванням коштів. Йдеться про механізм, за якого банки, інші фінансові установи та держава системно обмінюються сигналами про підозрілі схеми. Практичний результат такого підходу вже є.

Крім того, в Україні набирає чинності новий порядок примусового стягнення боргів, який переводить процедуру у цифровий формат. Відтепер фінансові установи мають щогодини перевіряти нові запити від державних і приватних виконавців, а примусове стягнення поширюватиметься не лише на банківські рахунки, а й на електронні гаманці.

Відпочинок на морі

Середина літа — час пікових відпусток, проте 2026 року планування поїздки на море вимагає для українців ретельного розрахунку. Закрите небо додає до загального кошторису не лише фінансові витрати, а й часові: доводиться обирати між тривалим переїздом автобусом або комбінованим маршрутом з вильотом із сусідніх країн.

Finance.ua проаналізував ринок туристичних послуг і порахував реальний чек на відпочинок у найпопулярніших доступних напрямках цього сезону:

Перевірка водоканалів

НКРЕКП схвалила проєкт Порядку проведення контрольних перевірок правильності встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Проєкт порядку передбачає проведення планових і позапланових перевірок без виїзду до органів місцевого самоврядування. Аналіз здійснюватиметься на підставі документів, розрахунків, пояснень та інших матеріалів, використаних під час встановлення тарифів.

Допомога США Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгресу, що завершить використання $400 млн, виділених на допомогу Україні, лише до кінця 2029 фінансового року. За даними Reuters, у травні Міністерство оборони США направило законодавцям лист із графіком використання коштів. Водночас через два місяці після цього кошти досі не були ані перераховані, ані законтрактовані.

Оновлення тарифів у «Київстар»

З 30 липня 2026 року зміняться умови лінійки тарифів IoT-рішень для бізнесу. Для нових абонентів стануть недоступними сім пакетів (уся лінійка IoT, Модем та Стрімінг). Для тих, хто вже користується цими тарифами або встигне підключити їх до 29 липня, все залишиться без змін.

Дефіцит кадрів і зростання безробіття

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, рівень безробіття в Україні у 2027 році становитиме 11,3%. Для порівняння, у 2025 році цей показник оцінюється на рівні 11,6%, а у 2026 році — 10,2%. Так, станом на кінець червня 2026 року в Україні було зареєстровано 93,1 тис. безробітних. Це на 2,2% менше, ніж роком раніше, та на 1,3% менше, ніж у травні.

Санкції проти рф

Європейський Союз розглядає можливість відмовитися від практики ухвалення масштабних пакетів санкцій проти росії та перейти до запровадження окремих або невеликих тематичних обмежень. Такий підхід має зменшити ризик блокування санкцій окремими державами-членами.

Зарплата на чужу картку

Виплата заробітної плати на банківську картку іншої людини не суперечить законодавству , однак така процедура має бути належним чином оформлена. Правовою підставою для виплати заробітної плати іншій особі є договір доручення. Довіреність на отримання заробітної плати може бути посвідчена посадовою особою підприємства, де працює довіритель, або за місцем його проживання.

Збитки комунального транспорту столиці

У 2025 році собівартість перевезення одного пасажира становила 23,2 грн у КП «Київпастранс» та 43,7 грн у КП «Київський метрополітен». Метро формує основний фінансовий дисбаланс системи: за майже однакового доходу на пасажира його собівартість майже вдвічі вища, ніж у наземного транспорту.

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