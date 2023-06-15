В Офісі президента анонсували, що відбудують Каховську дамбу, але “на це підуть роки” — Finance.ua

В Офісі президента анонсували, що відбудують Каховську дамбу, але “на це підуть роки” Сьогодні 13:32 — Казна та Політика

В Офісі президента анонсували, що відбудують Каховську дамбу, але “на це підуть роки”

Українська влада планує відбудувати зруйновану росіянами Каховську дамбу після звільнення територій, але на це підуть роки.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака Ростислав Шурма в інтерв'ю Telegraf

«Каховська ГЕС — це гідроелектростанція, яка була важливим елементом енергетичної системи. Тому стався черговий удар по енергетичних потужностях України», — зазначив він на питання про наслідки руйнування дамби.

«Це проблема водозабезпечення декількох регіонів, оскільки велика кількість міст і сіл були заживлені питною водою, власне кажучи, з Каховського водосховища. І, безумовно, виникла проблема зрошування південної частини України: Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей. Воно теж відбувалося завдяки Каховському водосховищу. Тому, напевно, до 80% всіх іригаційних систем втратять джерело водопостачання», — наголосив Шурма, який курирує в ОП переважно економічний напрямок.

«Безумовно, після перемоги ми повинні відбудувати цю дамбу. Скільки часу на те потрібно, поки сказати не можу, але, очевидно, це роки», — сказав він.

Шурма підкреслив, що через підрив окупантами дамби Україна зазначає значних втрат в агровиробництві.

«Треба говорити, напевно, про загальну кількість підтоплених територій, яка складатиме десятки тисяч гектарів. І про втрату сотень тисяч гектарів. Буде це 300, 400, 500 тисяч гектарів — поки що важко оцінити. Вода йде і буде йти ще не один день. Можливо, не один тиждень сходитиме Каховське водосховище. Але вже можемо говорити про сотні тисяч втрачених іригаційних систем», — зазначив посадовець.

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