Голова "Енергоатому" розповів, як підрив Каховської ГЕС вплинув на ЗАЕС — Finance.ua

Голова "Енергоатому" розповів, як підрив Каховської ГЕС вплинув на ЗАЕС
Через підрив окупантами Каховської ГЕС для Запорізької АЕС тільки додалося проблем.
Про це в інтерв'ю УНІАН розповів голова «Енергоатому» Петро Котін.
Він зазначив, що через руйнівні дії росіян, немає більше штатного джерела живлення ставка-охолоджувача ЗАЕС.
«Це додає проблем, тому що якщо потрібно, то води з Каховського водосховища вже немає», — пояснив ситуацію Котін.
«Коли ми зайдемо на Запорізьку атомну станцію, я дуже сподіваюся, що рашисти мирно її покинуть і не додадуть порушень безпеки, і її можливо буде привести в порядок і підключити в енергосистему», — висловив надію Котін.
При цьому він сказав, що наразі питання безпеки на окупованій станції викликає серйозну заклопотаність.
«Там є представники „росатому“, там є військові, є різні групи людей. І від них можна очікувати що завгодно», — підсумував глава «Енергоатому».
Довідка Finance.ua:
- у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську дамбу. З Каховського водосховища вода почала витікати і затопила прилеглі населені пункти.
Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки
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