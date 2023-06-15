Голова "Енергоатому" розповів, як підрив Каховської ГЕС вплинув на ЗАЕС — Finance.ua
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Голова "Енергоатому" розповів, як підрив Каховської ГЕС вплинув на ЗАЕС

Енергетика
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Голова "Енергоатому" розповів, як підрив Каховської ГЕС вплинув на ЗАЕС
Голова "Енергоатому" розповів, як підрив Каховської ГЕС вплинув на ЗАЕС
Через підрив окупантами Каховської ГЕС для Запорізької АЕС тільки додалося проблем.
Про це в інтерв'ю УНІАН розповів голова «Енергоатому» Петро Котін.
Він зазначив, що через руйнівні дії росіян, немає більше штатного джерела живлення ставка-охолоджувача ЗАЕС.
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«Це додає проблем, тому що якщо потрібно, то води з Каховського водосховища вже немає», — пояснив ситуацію Котін.
«Коли ми зайдемо на Запорізьку атомну станцію, я дуже сподіваюся, що рашисти мирно її покинуть і не додадуть порушень безпеки, і її можливо буде привести в порядок і підключити в енергосистему», — висловив надію Котін.
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При цьому він сказав, що наразі питання безпеки на окупованій станції викликає серйозну заклопотаність.
«Там є представники „росатому“, там є військові, є різні групи людей. І від них можна очікувати що завгодно», — підсумував глава «Енергоатому».

Довідка Finance.ua:

  • у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську дамбу. З Каховського водосховища вода почала витікати і затопила прилеглі населені пункти.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
УНІАН
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