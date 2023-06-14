Підрив ГЕС: жителі двох областей отримають грошові виплати — Finance.ua

Підрив ГЕС: жителі двох областей отримають грошові виплати Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Підрив ГЕС: жителі двох областей отримають грошові виплати

Постраждалі внаслідок техногенної катастрофи на Каховській ГЕС жителі Херсонської та Миколаївської областей отримають одноразові грошові виплати від держави та міжнародних партнерів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за результатами наради міністра Ірини Верещук з представниками міжнародних гуманітарних організацій, зазначивши при цьому, що суму таких виплат буде визначено найближчим часом.

«За результатами наради міжнародні партнери одностайно вирішили підтримати постраждалих кеш-виплатами. Також напрацьовується механізм виплати одноразової грошової допомоги постраждалому населенню від держави», — йдеться у повідомленні.

Перелік населених пунктів і списки громадян, які підпадають під категорії отримання грошових виплат, буде визначено обласними військовими адміністраціями постраждалих регіонів.

Нагадаємо, підрив росіянами Каховської ГЕС стався у ніч на 6 червня. Була знищена Каховська дамба, яка не підлягає відновленню. Внаслідок катастрофи десятки населених пунктів було затоплено.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, Херсонська область втратила 92% зрошувальних систем. За оцінками фахівців, часткове відновлення сільськогосподарських земель у низці областей після знищення Каховської дамби коштуватиме близько 4,5 млрд євро.

Станом на 13 червня 2023 року повідомлялося про те, що загроза підтоплення існує для 25 тис. га сільськогосподарських угідь. Прямі та непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть перевищити $10 млрд.

УНІАН За матеріалами:

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