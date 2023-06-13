Ціни на продукти обов’язково зростуть: ООН про наслідки підриву ГЕС — Finance.ua
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Ціни на продукти обов’язково зростуть: ООН про наслідки підриву ГЕС

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Ціни на продукти обов’язково зростуть: ООН про наслідки підриву ГЕС
Ціни на продукти обов’язково зростуть: ООН про наслідки підриву ГЕС
Підрив окупантами Каховської ГЕС спричинить зростання цін на харчі та спровокує проблеми з водопостачанням для сотень тисяч людей, що матиме вплив на глобальну продовольчу безпеку.
Таку заяву зробив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Ґріффітс, зазначивши, що завданий збиток цивільній інфраструктурі повністю суперечить міжнародному гуманітарному праву, повідомляє Reuters.
«Вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на харчі, я впевнений, обов’язково зростуть. Майже неминуче, що ми побачимо величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю. І тому те, що ми побачимо, — це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку… Це очевидно: той, хто це зробив, порушив Женевські конвенції», — сказав чиновник.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

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За матеріалами:
УНІАН
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