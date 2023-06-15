Підрив ГЕС: що буде з економікою та до чого готуватись українцям — Dragon Capital — Finance.ua

Підрив ГЕС: що буде з економікою та до чого готуватись українцям — Dragon Capital Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Знищення дамби Каховської ГЕС російськими окупантами у короткостроковій перспективі матиме помірний негативний вплив на українську економіку.

Про це заявила директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан під час обговорення «Підрив Каховської ГЕС: наслідки для бізнесу».

Найбільше постраждали території Лівобережжя, які знаходяться під окупацією і не враховуються у макроекономічних показниках. Найбільший негативний вплив буде від дефіциту технічної води, через що очікується падіння виробництва сталі та руди, а також зниження експорту сталі на 20%.

«Наше загальне розуміння та аналіз показують, що цей вибух матиме суттєві, катастрофічні наслідки для екології, але в короткостроковій перспективі що стосується негайного впливу на нашу економічну діяльність в цілому на контрольованій території, то негативний вплив буде помірний», — сказала вона.

«Короткострокові наслідки для економіки не такі страшні, і ми не переглядаємо наш прогноз на цей рік по зростанню ВВП, він у нас на зараз 3%, тому що помірні наслідки, плюс ми бачимо, що економіка відновлюється швидше, ніж ми очікували», — сказала вона.

В той же час вона додала, що найбільші втрати будуть після визволення цих територій, адже їх доведеться очищувати, розміновувати, заново будувати там системи зрошення. Все це буде сповільнювати економічне зростання та вимагатиме додаткових витрат на відновлення.

УНІАН За матеріалами:

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