Підрив ГЕС: що буде з економікою та до чого готуватись українцям — Dragon Capital — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Підрив ГЕС: що буде з економікою та до чого готуватись українцям — Dragon Capital

Казна та Політика
309
Знищення дамби Каховської ГЕС російськими окупантами у короткостроковій перспективі матиме помірний негативний вплив на українську економіку.
Про це заявила директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан під час обговорення «Підрив Каховської ГЕС: наслідки для бізнесу».
Найбільше постраждали території Лівобережжя, які знаходяться під окупацією і не враховуються у макроекономічних показниках. Найбільший негативний вплив буде від дефіциту технічної води, через що очікується падіння виробництва сталі та руди, а також зниження експорту сталі на 20%.
«Наше загальне розуміння та аналіз показують, що цей вибух матиме суттєві, катастрофічні наслідки для екології, але в короткостроковій перспективі що стосується негайного впливу на нашу економічну діяльність в цілому на контрольованій території, то негативний вплив буде помірний», — сказала вона.
Місце для вашої реклами
«Короткострокові наслідки для економіки не такі страшні, і ми не переглядаємо наш прогноз на цей рік по зростанню ВВП, він у нас на зараз 3%, тому що помірні наслідки, плюс ми бачимо, що економіка відновлюється швидше, ніж ми очікували», — сказала вона.
В той же час вона додала, що найбільші втрати будуть після визволення цих територій, адже їх доведеться очищувати, розміновувати, заново будувати там системи зрошення. Все це буде сповільнювати економічне зростання та вимагатиме додаткових витрат на відновлення.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.