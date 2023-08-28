Сума збитків довкіллю, без урахування Каховської ГЕС, зросла до 2 трильйонів — Finance.ua

Сума збитків довкіллю, без урахування Каховської ГЕС, зросла до 2 трильйонів Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

Сума збитків довкіллю, без урахування Каховської ГЕС, зросла до 2 трильйонів

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що сума збитків, завданих росіянами довкіллю, за рік зросла у 5 разів, досягнувши 2 трлн гривень.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Міністр підкреслює, що сума збитків зростає щодня і сума у 2 трлн грн є далеко не остаточною.

Так, у травні 2022 року після вигнання окупантів з Київщини міністерством були озвучені перші цифри після повномасштабного вторгнення — 13,2 млрд грн.

У серпні 2022 року сума збитків становила 385 млрд грн. Вже у грудні того ж року після деокупація Харківщини, звільнення Херсону майже 1,5 трлн грн збитків довкіллю.

«Серпень 2023 року. Маємо актуалізовані дані у розмірі 2 трлн гривень. Продовжується робота з обрахунку збитків за кейсом Каховської ГЕС», — підкреслив міністр.

Нагадаємо, сума орієнтовних збитків довкіллю через підрив росіянами Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд гривень.

За рік повномасштабної російсько-української війни ворог завдав довкіллю України майже 1,9 трлн грн збитку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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