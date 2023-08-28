Сума збитків довкіллю, без урахування Каховської ГЕС, зросла до 2 трильйонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сума збитків довкіллю, без урахування Каховської ГЕС, зросла до 2 трильйонів

Казна та Політика
106
Сума збитків довкіллю, без урахування Каховської ГЕС, зросла до 2 трильйонів
Сума збитків довкіллю, без урахування Каховської ГЕС, зросла до 2 трильйонів
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що сума збитків, завданих росіянами довкіллю, за рік зросла у 5 разів, досягнувши 2 трлн гривень.
Про це він повідомив у своєму Facebook.
Міністр підкреслює, що сума збитків зростає щодня і сума у 2 трлн грн є далеко не остаточною.
Так, у травні 2022 року після вигнання окупантів з Київщини міністерством були озвучені перші цифри після повномасштабного вторгнення — 13,2 млрд грн.

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

У серпні 2022 року сума збитків становила 385 млрд грн. Вже у грудні того ж року після деокупація Харківщини, звільнення Херсону майже 1,5 трлн грн збитків довкіллю.
«Серпень 2023 року. Маємо актуалізовані дані у розмірі 2 трлн гривень. Продовжується робота з обрахунку збитків за кейсом Каховської ГЕС», — підкреслив міністр.
Нагадаємо, сума орієнтовних збитків довкіллю через підрив росіянами Каховської ГЕС вже перевищила 55 млрд гривень.
За рік повномасштабної російсько-української війни ворог завдав довкіллю України майже 1,9 трлн грн збитку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.