Розроблено проєкт тимчасового гідровузла на місці Каховської ГЕС — Укргідроенерго
Укргідроенерго розробило проєкт тимчасового гідровузла на місці знищеної рф Каховської гідроелектростанції.
Про це повідомив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі телемарафону.
«Після підриву було рішення Ставки та уряду, що потрібно буде як найшвидше прийняти проєктні рішення щодо відновлення не станції, а хоча б тимчасового огородження та з'єднання правого та лівого берега й зупинити спрацювання водосховища. Такі проєкти є. Вони вже готові щодо реалізації тимчасових гідроспоруд з верхньої та нижнього рівня водосховища для того, щоб можна було осушити те місце, де була підірвана станція, провести експертизу, демонтувати, а потім вже розпочати будівництво», — розповів Сирота.
За його словами, на всі ці заходи виділили два роки, а потім 5,5−6 років для того, щоб відбудувати нову станцію.
«Тому перший етап є виконаний, і ми чекаємо деокупації, як тільки відбудеться деокупація ми будемо готові приступити до цих робіт», — зазначив Сирота.
Довідка Finance.ua:
- після руйнування дамби Каховської ГЕС 6 червня до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей, у яких проживало майже 900 тисяч населення;
- майже 700 тисяч українців залишилися без доступу до питної води, для потреб населення та недопущення спалахів інфекційних хвороб до зони надзвичайної ситуації було доставлено 148 тисяч тонн питної й технічної води.
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