Постраждалим від підриву окупантами Каховської ГЕС виплатили понад 200 млн грн — Finance.ua

Постраждалим від підриву окупантами Каховської ГЕС виплатили понад 200 млн грн Сьогодні 09:12

Постраждалим від підриву окупантами Каховської ГЕС виплатили понад 200 млн грн, Getty Images

У 2023 році постраждалим від підтоплення через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС виплачено понад 200 млн грн фінансової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«У 2023 році постраждалим від підтоплення через підрив ворогом Каховської ГЕС виплачено понад 200 млн грн фінансової допомоги», — йдеться в повідомленні Мінреінтеграції.

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Як зазначається, фінансову підтримку від держави 2023 року в розмірі 5 тис. грн. на людину отримали понад 23 тис. жителів Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму понад 115 млн грн.

«Крім того, від міжнародних організацій постраждалим жителям цих областей було виплачено допомогу на загальну суму понад 88 млн грн. Зокрема, майже 13,4 тис. жителів Миколаївщини та Херсонщини отримали по 6,6 тис. грн», — йдеться у повідомленні.

До речі, Finance.ua зібрав актуальну інформацію щодо загроз і наслідків цієї трагедії у статті за посиланням нижче.

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