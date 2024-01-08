Шкода українському довкіллю від агресії рф становить більше за ВВП Латвії — Finance.ua

Шкода українському довкіллю від агресії рф становить більше за ВВП Латвії Сьогодні 18:34

Шкода українському довкіллю від агресії рф становить більше за ВВП Латвії

Шкода довкіллю від агресії росії становить більше за ВВП Латвії. Загалом, російські окупанти завдали 59,7 млрд доларів збитків українській екології.

Про це повідомили в Міністерстві лісу.

У відомстві розповіли, що росіяни завдали 59,7 млрд доларів збитків довкіллю України. Водночас наголошується, що це більше, ніж ВВП Латвії, адже у 2022 ця сума становила 41,2 млрд доларів.

Зазначається, що найбільше постраждала Донецька область — там збитків 18,6 млрд доларів на даний час.

«Природа страждає навіть в областях, які знаходяться далеко від зони бойових дій — внаслідок ракетних/дронових атаки, руйнувань та пожеж, які через них виникають», — йдеться у повідомленні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.