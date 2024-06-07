У МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року — Finance.ua

У МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

У МВФ розповіли, чого очікують від України до кінця року

Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна, згідно з домовленостями за програмою EFF, до кінця нинішнього року проведе перший аудит НАБУ, зміцнить Кримінальний процесуальний кодекс та створить Вищий адміністративний суд.

Про це під час пресбрифінгу у Вашингтоні заявила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

«Є кілька реформ, про які я можу сказати», — зауважила представниця Фонду у відповідь на запитання, яких кроків від України щодо реформ чекає МВФ у першу чергу.

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За її словами, йдеться насамперед про зовнішній аудит Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. У Фонді очікують, що українська влада реалізує цей напрям восени нинішнього року.

Крім того, до кінця року у Фонді очікують на створення в Україні Вищого адміністративного суду.

Довідка Finance.ua:

минулого тижня Україна і МВФ досягли угоди на рівні персоналу щодо четвертого перегляду програми EFF, яка дозволить Україні отримати 2,2 млрд дол. у вигляді нового траншу від МВФ;

голова правління Національного банку України Андрій Пишний вважає, що Київ має доволі високі шанси отримати до кінця червня черговий транш у межах чинної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом — 2,2 млрд дол.



Укрінформ За матеріалами:

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