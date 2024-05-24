Україна цьогоріч розраховує отримати ще $4,5 млрд від МВФ — Finance.ua

Україна цьогоріч розраховує отримати ще $4,5 млрд від МВФ Сьогодні 19:02

Україна цьогоріч розраховує отримати ще $4,5 млрд від МВФ

Програмою МВФ Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) на 2024 рік передбачено $5,4 млрд бюджетної допомоги Україні, з яких eже надійшло близько $880 млн. Це стало можливим завдяки успішному третьому перегляду програми в березні 2024 року.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів України за результатами зустрічі з керівництвом Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду та місії МВФ в Україні.

«Виконання Україною умов за програмою має велике значення, адже впровадження визначених заходів і політик сприяє збереженню макрофінансової стабільності та прокладає євроінтеграційний шлях країни, водночас адаптуючи фінансову систему до функціонування в умовах невизначеності. На 2024 рік заплановано ще три перегляди в межах програми EFF, що потенційно дозволить залучити бюджетну підтримку загальним обсягом близько $4,5 млрд», — заявив перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін.

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Від початку дії програми Україна виконала 21 структурний маяк МВФ, 14 із яких стосуються фіскальної політики та фінансового сектору.

Загальний обсяг програми Механізму розширеного фінансування — EFF на 2023−2027 роки становить $15,6 млрд. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько $122 млрд.

Раніше повідомлялося, що Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов’язання за програмою розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом. Четвертий перегляд програми може розпочатися роботу наприкінці травня у Варшаві, за його результатами МВФ може виділити Україні черговий транш $2,2 млрд.

Довідка Finance.ua:

Раніше у МВФ підтвердили, що Місія Фонду почне роботу щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України найближчими тижнями. В разі позитивних результатів це дасть можливість виділити Україні наступний транш.

Нагадаємо, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881−890 млн за тодішнім курсом) — на початку липня і в середині грудня 2023 року.



26 березня 2024 року Україна отримала третій транш у розмірі $880 млн у межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.



Фінансовий клуб За матеріалами:

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