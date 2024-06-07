Як перевірити майбутній об'єкт нерухомості - покрокова інструкція — Finance.ua

Як перевірити майбутній об'єкт нерухомості - покрокова інструкція Сьогодні 10:04 — Нерухомість

Як перевірити майбутній об'єкт нерухомості - покрокова інструкція

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України нагадало українцям, як перевірити нерухомість для інвестування та не втрапити в халепу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства.

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Всі вихідні дані та відомості про об'єкт зібрані на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Через портал ЄДЕССБ інвестор може перевірити дані про об'єкт самостійно.

Це також дозволить порівняти інформацію, отриману від продавця, з даними реєстрів, що забезпечить прозорість у процесі придбання нерухомості.

Як перевіряти

Для того, аби отримати детальну інформацію про обраний об'єкт нерухомості на порталі ЄДЕССБ, перевірити його статус та визначити його параметри, потрібно здійснити декілька кроків:

отримати ідентифікатор об'єкта нерухомості: квартири, паркомісця чи нежитлового приміщення — цей ідентифікатор дозволить знайти всі необхідні дані про об'єкт на порталі ЄДЕССБ;

зайти на портал ЄДЕССБ та у розділі «Реєстри» обрати підрозділ «Спеціальне майнове право», а в ньому — розділ «Заяви про реєстрацію майнового права в ДРРП»;

у полі «Ідентифікатор об'єкта будівництва» потрібно внести ідентифікатор для пошуку заяви про реєстрацію права; на сторінці заяви переглянути документи, на підставі яких відбувалася реєстрація права, та їхні статуси: дозвільний документ, відомості про визначення гарантійної частки та розподіл прав, про присвоєння адреси тощо;

зі сторінки заяви перейти за посиланням на дозвільний документ та переглянути його статус, який визначає, чи має замовник право будувати об'єкт, який планує придбати інвестор;

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зі сторінки заяви перейти у відомості про визначення гарантійної частки, де перевірити, чи є обʼєкт гарантійною часткою, яку не можна продавати, а також переглянути перелік осіб, за якими зареєстровано право на об'єкт;

в розділі «Проектна документація» можна знайти характеристики обʼєкта, який буде збудовано;

Також система дозволяє переглянути інші повʼязані документи, та визначити відповідність об'єкта будівництва заявленим в договорі характеристикам, що допоможе прийняти остаточне рішення про інвестування.

Важливо, що ключовою ознакою безпечної інвестиції є відповідність обʼєкта вимогам законодавства.

Однією з таких вимог є реєстрація спеціального майнового права (СМП) на майбутні обʼєкти нерухомості для залучення фінансування будівництва. Це дієвий інструмент, який дозволяє інвестору перевірити доброчесність замовника будівництва.

Згідно з Законом України «Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому», всі об'єкти — квартири, паркомісця, приміщення та інші об'єкти, на які отримано дозвільний документ на будівництво після 10 жовтня 2022 року — можуть бути включені до цивільного обігу (купівля-продаж) лише за умови державної реєстрації спеціального майнового права.

потенційний інвестор майбутнього об'єкту нерухомості може звернутися до замовника будівництва або девелопера, що реалізує, наприклад, квартиру, і отримати номер дозвільного документа та дату його реєстрації.

Дозвільний документ можна перевірити на порталі ЄДЕССБ за посиланням: e-construction.gov.ua/document/optype=100

Якщо реєстрація в ЄДЕССБ відбулася після 10 жовтня 2022 року, то такий майбутній об'єкт нерухомості повинен бути зареєстрований в ДРРП, а його продаж повинен відбуватися обов’язково з державною реєстрацією прав.

Всі реєстраційні процедури щодо об'єкта повинні виконуватися виключно з участю державного реєстратора та з укладанням нотаріальних договорів.

Ці вимоги є актуальними для всіх обʼєктів, на які отримано дозвільні документи після 10 жовтня 2022 року. Натомість продаж обʼєктів, будівництво на яких розпочалося до вказаної дати, можна здійснювати як за попередніми механізмами фінансування, так і за новими нормами.

Купівля нерухомості, попри війну, залишається актуальною для українців. Утім, іноді можна потрапити на шахраїв, залишившись і без грошей, і без квартири. Про це ми писали в статті:

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