Мінекономіки заявило про дефіцит робочих рук через війну. Пропонує жінкам опановувати чоловічі професії — Finance.ua

Мінекономіки заявило про дефіцит робочих рук через війну. Пропонує жінкам опановувати чоловічі професії Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Мінекономіки заявило про дефіцит робочих рук через війну. Пропонує жінкам опановувати чоловічі професії

Мобілізація фахівців до лав ЗСУ стала важливим викликом для економіки, тому в Міністерстві економіки запропонували перекваліфіковувати жінок на ті професії, представники яких пішли воювати.

Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає пресслужба міністерства.

Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) розпочали діалог щодо розробки та втілення програм підтримки українського бізнесу задля відновлення енергетичного сектору та перекваліфікації працівників на більш потрібні на ринку праці професії.

«На сьогодні для української економіки є два критично важливих виклики — це енергетичні проблеми та нестача робочої сили. Через російські обстріли Україна втратила частину генеруючих потужностей, і зараз відбуваються відключення світла по всій країні, від яких страждає, як бізнес, так і прості громадяни. Обидві ці категорії мають потреби в фінансуванні для збільшення своєї енергоефективності та забезпечення енергетичних потреб», — наголосила Свириденко.

Уряд зараз розробляє відповідну програму пільгового кредитування.

«Ще одним важливим викликом для економіки стала мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ. Нам зараз потрібно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто „чоловічі“ професії», — додала міністерка.

За її словами, ідеться про тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів.

ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу.

Довідка Finance.ua:

нестача водіїв приватних маршруток значна та ставить під загрозу роботу багатьох транспортних підприємств, які здійснюють перевезення пасажирів в Києві та Київській області. Також доволі відчутний дефіцит водіїв громадського транспорту в столиці. Орієнтовно, понад пів тисячі водіїв «Київпастрансу» були мобілізовані;

Національний банк України фіксує посилення браку кваліфікованих кадрів у банках та небанківських фінансових установах;



більшість компаній в Україні стикнулися з дефіцитом кваліфікованих кадрів (75%);

дефіцит робочої сили в Україні починає створювати нові проблеми, писав Bloomberg. Нестача працездатних чоловіків і жінок стає тягарем для великих і малих підприємств, які складають основу економіки воєнного часу.

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