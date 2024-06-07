Графіки відключення світла стануть м’якшими, — «Укренерго»
У ніч на суботу, 8 червня, з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції. Це має тимчасово покращити ситуацію в українській енергосистемі, завдяки чому обмеження для споживачів стануть дещо м’якшими.
«Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС. Це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі», — сказав голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі ток-шоу «Української правди».
За його словами, графіки відключення світла для споживачів не скасують, але вони «стануть м’якші по всій енергосистемі». На думку Кудрицького, найскладнішим місяцем літа стане липень. У цей час блоки АЕС матимуть найменшу потужність через планові ремонти. Крім того, додаткове навантаження спричинить спека.
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