Графіки відключення світла стануть м’якшими, — «Укренерго» Сьогодні 12:00 — Енергетика

Графіки відключення світла стануть м’якшими, — «Укренерго»

У ніч на суботу, 8 червня, з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції. Це має тимчасово покращити ситуацію в українській енергосистемі, завдяки чому обмеження для споживачів стануть дещо м’якшими.

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«Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС. Це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі», — сказав голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі ток-шоу « Української правди ».

За його словами, графіки відключення світла для споживачів не скасують, але вони «стануть м’якші по всій енергосистемі». На думку Кудрицького, найскладнішим місяцем літа стане липень. У цей час блоки АЕС матимуть найменшу потужність через планові ремонти. Крім того, додаткове навантаження спричинить спека.

Відключення світла в Україні

Директор «Укргідроенгерго» Ігор Сирота попередив, що ситуація в нашій державі йде до енергетичної катастрофи.

Відключення електроенергії у побутових та комерційних споживачів у Києві масштабніші, ніж в решті регіонів. Це пов’язано із більшою кількістю критичних об'єктів, які не можна вимикати.

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Києву збільшили ліміти електроенергії. Так, НЕК «Укренерго» виділило більше обсягів для столиці.

УНІАН За матеріалами:

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